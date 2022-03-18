Диетолог опровергла распространенные мифы о похудении

Британский врач-диетолог Пола Верретт опровергла некоторые популярные мифы, касающиеся избавления от лишнего веса. Так, многие люди убеждены, что углеводы вредны, а безглютеновые продукты приносят только пользу и необходимы всем.

Фото: Depositphotos Depositphotos

— Хотя углеводы часто называют вредными, они являются ценным источником энергии, и даже из модных кетогенных диет их не исключают полностью, — отметила Верретт.

Диетолог посоветовала худеющим людям обязательно включать в свой рацион цельнозерновой хлеб, коричневый рис, бобовые, фрукты и овощи. При этом стоит избегать продуктов с рафинированными углеводами. Безглютеновые продукты нужны только тем, кто страдает аллергией на глютен.

Кроме того, многие верят, что соки и смузи полезны, как и свежие фрукты, но это не так. В соках отсутствует необходимая организму клетчатка, передает Nation news.