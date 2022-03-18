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1 час назад

Назван напиток для уменьшения риска ожирения

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Американский диетолог По Матес назвала напиток, который уменьшает риск ожирения. Об этом сообщает издание Eat This, Not That! (ETNT).

Назван напиток для уменьшения риска ожирения
Фото: Klara Avsenik / UnsplashKlara Avsenik / Unsplash

Эксперт считает, что избежать избыточного веса можно при помощи напитка из чайного гриба. Такой эффект, по ее словам, связан с тем, что содержащиеся в нем пробиотики поддерживают микрофлору организма.

Матес полагает, что напитком из чайного гриба можно заменить вредную газировку. «В нем есть газ, так что это прекрасная замена, — объясняет она. — Хуже газировки ничего нет, если хочется похудеть, потому что в ней огромное количество пустых калорий и переработанного сахара».

Противникам чайного гриба Матес советует пить зеленый чай. «Высокое содержание антиоксидантов помогает ослабить воспалительные процессы, — утверждает она. — Это еще один фактор, связанный с похудением».

Ранее сообщалось, что американский психиатр Ума Найду посоветовала употреблять напиток из чайного гриба и другие ферментированные продукты, так как они улучшают память и замедляют утрату когнитивных способностей.

Еда,
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