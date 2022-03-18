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2 часа назад

Чем можно заменить сахар

Катя Кобышева

Все больше людей отказываются от сахара в пользу более здоровых, по их мнению, альтернатив. Этот вопрос мы оставим специалистам, а сами разберемся, что делать тем, кто хочет продолжать есть сладкое, если сахара не окажется вдруг под рукой. "Рамблер" создал свой список продуктов, которые можно использовать вместо сахара.

Чем можно заменить сахар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мед

Первое, что приходит на ум после сахара. Кроме глюкозы, содержит в своем составе молекулу фруктозы. Обладает почти такой же сладостью и вполне может заменить сахар в выпечке и чае. Не подходит детям до пяти лет и аллергикам.

Сгущенка

Если вы любите пить кофе с сахаром и молоком, сгущенка легко может заменить оба продукта. Кстати, сгущенное молоко, как и сахар, относится к стратегическим продуктам. Но ее преимущество в том, что она содержит молочный белок.

Сиропы

Сюда относятся как сахаросодержащие сиропы, так и сиропы, содержащие природные сахара — кленовый, виноградный и сироп топинамбура.

Сахарозаменители

Продаются не только в привычных магазинах, но и аптеках. Но прежде чем покупать, стоит посоветоваться со специалистом.

Стевия

Кроме сладости, обладает специфическим ароматом, который не всем нравится. Но если вам подойдет, то вместо сахара можно использовать этот продукт. Кстати, многие десерты с маркировкой "без сахара" содержат стевию в качестве подсластителя.

Еда,
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