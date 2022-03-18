Чем можно заменить сахар

Все больше людей отказываются от сахара в пользу более здоровых, по их мнению, альтернатив. Этот вопрос мы оставим специалистам, а сами разберемся, что делать тем, кто хочет продолжать есть сладкое, если сахара не окажется вдруг под рукой. "Рамблер" создал свой список продуктов, которые можно использовать вместо сахара.

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Мед

Первое, что приходит на ум после сахара. Кроме глюкозы, содержит в своем составе молекулу фруктозы. Обладает почти такой же сладостью и вполне может заменить сахар в выпечке и чае. Не подходит детям до пяти лет и аллергикам.

Сгущенка

Если вы любите пить кофе с сахаром и молоком, сгущенка легко может заменить оба продукта. Кстати, сгущенное молоко, как и сахар, относится к стратегическим продуктам. Но ее преимущество в том, что она содержит молочный белок.

Сиропы

Сюда относятся как сахаросодержащие сиропы, так и сиропы, содержащие природные сахара — кленовый, виноградный и сироп топинамбура.

Сахарозаменители

Продаются не только в привычных магазинах, но и аптеках. Но прежде чем покупать, стоит посоветоваться со специалистом.

Стевия