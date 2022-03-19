Как составить идеальный набор продуктов на неделю: видео

Нутрициолог и тренер @nastya_buzunova_ опубликовала в TikTok ролик с рекомендациями, какие продукты стоит купить на неделю. Настя советует брать 3-4 источника белка, 3-4 вида разных овощей, 2-3 вида фруктов, 3-4 источника жиров, 3-4 вида сложных углеводов, 2-3 полезные сладости. В комментариях блогер отмечает: «При высоком сахаре рекомендую брать бурый или коричневый рис. Остальным можно белый — просто добавьте к нему белок и овощи, чтобы снизить ГИ (гликемический индекс)».