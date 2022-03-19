Как составить идеальный набор продуктов на неделю: видео

Нутрициолог и тренер @nastya_buzunova_ опубликовала в TikTok ролик с рекомендациями, какие продукты стоит купить на неделю. Настя советует брать 3-4 источника белка, 3-4 вида разных овощей, 2-3 вида фруктов, 3-4 источника жиров, 3-4 вида сложных углеводов, 2-3 полезные сладости. В комментариях блогер отмечает: «При высоком сахаре рекомендую брать бурый или коричневый рис. Остальным можно белый — просто добавьте к нему белок и овощи, чтобы снизить ГИ (гликемический индекс)».
Ролик набрал 1,3 млн просмотров и 109 тысяч лайков. В комментариях Настя отметила, что подобная закупка стоит 1500-2000 рублей на двоих.
В комментариях подписчики благодарят блогера:
«Храни вас всевышний, это самое полезное видео, на которое я сегодня наткнулся»;
«Я это месяц одна буду есть!»;
«Круто, я так и ем»;
«Методом проб и ошибок сама дошла до такой корзины, рада, что делаю все правильно»;
«Наконец-то все простым языком и понятно, а то везде формулы по питанию, диеты. Спасибо».
Ранее «Рамблер» показывал, полезен ли временный отказ от животных продуктов.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.