Врач перечислила опасности ежедневного употребления кофе

Ежедневное употребление кофе в больших количествах опасно тем, что может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой и истощению сердечной мышцы, заявила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24».

«При избыточном потреблении кофе излишне стимулируется сердечная мышца, ускоряется количество сердечных сокращений, что может приводить к истощению сердечной мышцы и негативно сказаться на развитии сердечно-сосудистых заболеваний», — предупредила врач.

Среди перечисленных терапевтом негативных последствий частого употребления кофе — раздражительность, тревожность и нарушение сна вследствие чрезмерной стимуляции нервной системы. Чернышова также рассказала, что напиток выводит калий и другие микро- и макроэлементы из организма, так что их необходимо восполнять.

Однако, заметила врач, одна-две чашки кофе в день не навредят, а, напротив, будут полезны при умственной работе.