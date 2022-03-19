Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+24° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
6 часов назад

Врач перечислила опасности ежедневного употребления кофе

Lenta.ruLenta.ruиещё 5

Ежедневное употребление кофе в больших количествах опасно тем, что может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой и истощению сердечной мышцы, заявила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24».

Врач перечислила опасности ежедневного употребления кофе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«При избыточном потреблении кофе излишне стимулируется сердечная мышца, ускоряется количество сердечных сокращений, что может приводить к истощению сердечной мышцы и негативно сказаться на развитии сердечно-сосудистых заболеваний», — предупредила врач.

Среди перечисленных терапевтом негативных последствий частого употребления кофе — раздражительность, тревожность и нарушение сна вследствие чрезмерной стимуляции нервной системы. Чернышова также рассказала, что напиток выводит калий и другие микро- и макроэлементы из организма, так что их необходимо восполнять.

Однако, заметила врач, одна-две чашки кофе в день не навредят, а, напротив, будут полезны при умственной работе.

Ранее ученые Университета Южной Австралии выяснили, что частое употребление кофе (шесть или более чашек в день) увеличивает содержание липидов в крови, что значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кофейные зерна также содержат вещество кафестол, повышающее уровень холестерина. В то же время фильтрованный и растворимый кофе его не содержит, поэтому менее опасен.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители