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26 минут назад

Диетолог развенчала миф о яичных желтках

Lenta.ruLenta.ru

Индийский диетолог Нмами Агарвал развенчала миф о том, что яичные желтки вредны для здоровья. Об этом пишет NDTV.

Диетолог развенчала миф о яичных желтках
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Люди, следящие за своим весом, зачастую избегают яичных желтков, поскольку считают, что их употребление ведет к сердечно-сосудистым болезням. Это связано с тем, что в них содержится холестерин, избыток которого приводит к атеросклерозу кровеносных сосудов.

Агарвал полагает, что положительные качества желтков перевешивают их недостатки. По ее словам, помимо холестерина, в них есть жизненно необходимые витамины A, D, E, K, B9 и B12, а также омега-3 ненасыщенные жирные кислоты. За счет этого они уменьшают риск расстройств системы пищеварения и проблем со зрением.

Диетолог посоветовала есть желтки в яйцах пашот с авокадо. Она считает, что это питательное и вкусное блюдо может быть отличным началом дня. Кроме того, его можно использовать для того, чтобы перекусить.

Еда,
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