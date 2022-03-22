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50 минут назад

Названы полезные свойства шоколада

Мира Маркина

Семейный врач и телеведущий Александр Мясников считает, что шоколад должен быть в рационе каждого здорового человека. Почему этот продукт полезен даже диабетикам, эксперт рассказал в эфире программы «О самом главном» (телеканал «Россия 1»).

Доктор Мясников подчеркнул, что терапевтическая доза лакомства – не более одной дольки в день.

«Шоколад содержит биологически активные вещества, которые благотворно действуют и на обмен, и на резистентность к инсулину, и на сосудистую стенку. Шоколад входит в семерку обязательных полезных продуктов наряду с овощами, фруктами, рыбой, орехами, красным вином и чесноком», — заявил Александр Мясников.

Эксперт уточнил, что полезными свойствами обладает только темный шоколад, в котором содержание какао-продуктов не ниже 70%.

«А вот употребление белого и молочного шоколада может быть вредным, так как в нем вообще не содержится или содержится очень мало какао, зато очень много сахара, животного жира, а иногда и других добавок», — прокомментировал свою позицию врач.

Ранее мы рассказывали о том, какое самое распространенное лекарство на самом деле может нести угрозу здоровью.

Еда,Видео,Александр Мясников,
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