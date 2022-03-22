Продукты, которым приписывали магические свойства

Вряд ли, покупая в ближайшем магазине знакомые продукты, кто-то хотя бы раз задумывался об их истории. А между тем многим из них тысячи лет назад приписывали магические свойства. О том, какие продукты раньше считали по-настоящему волшебными, читайте в материале "Рамблера".

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Огурец

Во времена Римской империи этот знакомый всем сегодня овощ использовали для повышения плодовитости у женщин. Дамы носили их на талии, а после рождения долгожданного ребенка выбрасывали огурцы. считалось также, что огурцы излечивают плохое зрение, уменьшают боль от укусов насекомых и отлично отпугивают грызунов.

Кукуруза

Царица полей у ацтеков символизировала жизненный цикл: они считали, что рост овоща и сбор урожая синхронизирован с рождением, воспроизведением потомства и смертью.

Укроп

Казалось бы, что магического может быть в укропе? Но оказывается, наши предки верили, что эта трава на самом деле волшебная. Так, укроп широко применялся в колдовстве: согласно легендам, ведьмы использовали его во время того, как произносили заклинания. Многие считали, что стакан укропной воды способен снять с человека порчу. Также верили, что укроп способен принести в жизнь человека счастье и любовь, но в некоторых странах считали, что эта трава может вызвать бесплодие.

Мак

В Древней Греции считали, что мак помогает заснуть и вызывает сны пророческого характера и восстанавливает душевное равновесие. Но также полагали, что употребление чрезмерного количества макового семени может привести к смерти. В Средние же века верили, что маковые семена, подброшенные в обувь невесты могут привести к ее бесплодию.

Артишок