Дешевые рецепты: как потушить капусту так, чтобы ее ела вся семья

В рубрике "Дешевые рецепты" редакция «Рамблера» публикует рецепты домашних блюд, которые сможет повторить каждый. Мы будем готовить несколько блюд в неделю и покажем, как разнообразить домашнее меню и сохранить бюджет.

Для приготовления этого блюда можно использовать сорт китайской капусты бок-чой (500 рублей за 1 кг), но в качестве экономии мы использовали классическую белокончанную капусту (200 рублей за 1 кг).

Капуста по-азиатски

Сначала капусту необходимо промыть и нашинковать, далее раздавить два зубчика чеснока и нарезать мелко, одну среднюю морковь натереть на терке.

Чеснок, лук (можно использовать лук-порей) и морковь поджарить до состояния зажарки вместе со специями (зира, хмели-сунели, паприка).

Жарить овощить можно на оливковом или кунжутном масле, второе имеет специфический вкус и приятный аромат.

Далее добавить капусту и тушить под крышкой, сбрызнув капусту соком лайма.

Когда капуста станет мягкой, велейте в сковороду соевый соус (по вкусу) и устричный соус (1 столовая ложка).

фото из личного архива

В качестве дополнения в блюдо можно добавить измельченный арахис. Помимо того, что арахис придаст блюду пикантность. Он еще и богат белками, полиненасыщенными жирами и полезными питательными веществами.

При подаче блюдо украсили сыром фета, соусом Шрирача и арахисом.

Огурцы по-азиатски

Нашинкуйте огурцы кружочками или брусками по вкусу. Посолите их и отложите. Когда огурцы дадут сок, слейте его. Если мариновать огурцы времени нет, их можно отбить оборотной стороной ножа или скалкой.

В соевый соус добавьте сок лайма, щепотку сахара или мед, порезанный перец чили, кинзу и чеснок, из специй — перец и паприку.

Огурцы оставить в маринаде на 15-20 минут в холодильнике. На приготовление закуски в азиатском стиле уйдет всего пять минут.

Кстати, подобные заготовки можно делать заранее и хранить в холодильнике до недели.