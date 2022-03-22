Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+17° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
2 часа назад

Дешевые рецепты: как потушить капусту так, чтобы ее ела вся семья

Даша Краснова

В рубрике "Дешевые рецепты" редакция «Рамблера» публикует рецепты домашних блюд, которые сможет повторить каждый. Мы будем готовить несколько блюд в неделю и покажем, как разнообразить домашнее меню и сохранить бюджет.

Дешевые рецепты: как потушить капусту так, чтобы ее ела вся семья
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Для приготовления этого блюда можно использовать сорт китайской капусты бок-чой (500 рублей за 1 кг), но в качестве экономии мы использовали классическую белокончанную капусту (200 рублей за 1 кг).

Капуста по-азиатски

  • Сначала капусту необходимо промыть и нашинковать, далее раздавить два зубчика чеснока и нарезать мелко, одну среднюю морковь натереть на терке.
  • Чеснок, лук (можно использовать лук-порей) и морковь поджарить до состояния зажарки вместе со специями (зира, хмели-сунели, паприка).
  • Жарить овощить можно на оливковом или кунжутном масле, второе имеет специфический вкус и приятный аромат.
  • Далее добавить капусту и тушить под крышкой, сбрызнув капусту соком лайма.
  • Когда капуста станет мягкой, велейте в сковороду соевый соус (по вкусу) и устричный соус (1 столовая ложка).
фото из личного архива

В качестве дополнения в блюдо можно добавить измельченный арахис. Помимо того, что арахис придаст блюду пикантность. Он еще и богат белками, полиненасыщенными жирами и полезными питательными веществами.

При подаче блюдо украсили сыром фета, соусом Шрирача и арахисом.

Огурцы по-азиатски

На приготовление закуски в азиатском стиле уйдет всего пять минут.
  • Нашинкуйте огурцы кружочками или брусками по вкусу. Посолите их и отложите. Когда огурцы дадут сок, слейте его. Если мариновать огурцы времени нет, их можно отбить оборотной стороной ножа или скалкой.
  • В соевый соус добавьте сок лайма, щепотку сахара или мед, порезанный перец чили, кинзу и чеснок, из специй — перец и паприку.
  • Огурцы оставить в маринаде на 15-20 минут в холодильнике.

Кстати, подобные заготовки можно делать заранее и хранить в холодильнике до недели.

Стоимость ужина на двоих максимум 300 рублей.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители