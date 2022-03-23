Диетолог назвала четыре напитка для снижения холестерина

Еще одним полезным напитком для борьбы с вредным холестерином является красное вино, так как оно содержит катехины и антоцианы, снижающие его уровень. Однако Аптон предупредила, что не стоит выпивать более одного бокала вина в день женщинам и двух — мужчинам. Кроме того, она не советует начинать пить вино в целебных целях тем, кто не употребляет алкоголь.