Диетолог назвала четыре напитка для снижения холестерина

Американский врач-диетолог Джули Аптон назвала четыре напитка, которые способствуют снижению уровня вредного холестерина. Рекомендации специалиста публикует Eat This, Not That! (ENTN).
Для борьбы с высоким уровнем холестерина Аптон советует пить чай.
«Чай полезен для сердца благодаря растительным соединениям флавоноидам, которые способствуют снижению количества холестерина, а еще улучшению здоровья кровеносных сосудов»,
— объяснила диетолог.
Гранатовый сок также богат флавонидами и содержит антиоксиданты, способствующие сокращению количества холестерина. Аптон ссылается на исследования, которые показывают, что 100-процентный гранатовый сок замедляет рост холестериновых бляшек.
Еще одним полезным напитком для борьбы с вредным холестерином является красное вино, так как оно содержит катехины и антоцианы, снижающие его уровень. Однако Аптон предупредила, что не стоит выпивать более одного бокала вина в день женщинам и двух — мужчинам. Кроме того, она не советует начинать пить вино в целебных целях тем, кто не употребляет алкоголь.
Овсяное молоко, по мнению Аптон, также способно снизить уровень вредного холестерина, так как богато бета-глюканами, способствующими его расщеплению. Диетолог, однако, советует выбирать только те марки напитка, которые не содержат сахара.