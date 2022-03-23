Врач оценила риски долгого хранения гречки

Срок годности гречки составляет 24 месяца, хранить ее по истечении года может быть опасно. Об этом врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в интервью «Москве 24» предупредила россиян, оценив возможные риски.
По словам специалиста, от длительного хранения крупа начинает окисляться из-за присутствующих в ее составе жиров.
«Если человек регулярно будет есть просроченный продукт с окисленными жирами в составе, у него в организме могут запуститься воспалительные процессы. Человек может получить дополнительный процесс окисления липидов мембран клеток. Это может поддержать и сердечно-сосудистые, и другие проблемы в организме»,
— пояснила Королева.
Гречка способна окисляться также из-за хранения в теплом светлом месте. Кроме того, в крупе со временем может появиться грибок, плесень или жучки. Такое происходит из-за нарушений правил хранения, влажности и изменения температуры, отметила специалист. Диетолог посоветовала хранить гречку в темном прохладном месте с температурой до 10 градусов, чтобы поддерживать ее питательную ценность.