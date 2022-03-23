Врач оценила риски долгого хранения гречки

«Если человек регулярно будет есть просроченный продукт с окисленными жирами в составе, у него в организме могут запуститься воспалительные процессы. Человек может получить дополнительный процесс окисления липидов мембран клеток. Это может поддержать и сердечно-сосудистые, и другие проблемы в организме»,