Названы натуральные заменители сахара

Практикующий врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько рассказала, какие природные заменители можно использовать вместо сахара. Об этом она сообщила в беседе с Ura.ru.

«Есть различные сахарозаменители современного поколения — это стевия, эритриты, эритролы и так далее. Ну и более старые варианты — это фруктоза, ксилит, но это не рекомендуем к использованию», — отметила она.

Такие заменители сахара, как эритрит и стевия, можно употреблять не только взрослым. Копытько посоветовала фокусироваться именно на них, назвав такие сахарозаменители проверенными и разрешенными для использования в детском питании.