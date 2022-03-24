Диетолог назвала причины включить в весенний рацион квашеную капусту

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила наиболее полезные весной продукты. В частности, она назвала причины включить в рацион квашеную капусту. Эксперта процитировала «Вечерняя Москва».

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Специалист объяснила, что в весеннее время организм человека перестраивается на новые биологические ритмы. Чтобы улучшить обменные процессы и нормализовать работу внутренних органов, ему необходимы полезные микроэлементы и лактобактерии: обогатиться ими поможет ряд продуктов.

Одним из таковых является квашеная капуста, способная снабдить каждую клетку в организме витамином С.

«Таким количеством витамина С не обладают даже цитрусовые. Более того, этот продукт содержит молочную и янтарную кислоты, а также большое количество лактобактерий, которых нет даже в йогурте или ряженке», — подчеркнула Соломатина.

Благодаря всему этому квашеная капуста помогает человеку быть более энергичным, оказывает омолаживающий эффект и улучшает работу сердца.

Диетолог также порекомендовала весной включать в свой рацион продукты, содержащие витамины А и D: первый необходим для обновления слизистых, второй улучшает когнитивные способности, обновляет кожу и защищает неровную систему. Витамин А содержится в киви, орехах, сухофруктах. Витамин D — в рыбе, яйцах, горохе и зелени.

Также весной важны продукты, в которых много цинка: авокадо, грибы, горох, миндаль, семечки и морепродукты. Они улучшают репродуктивные функции, заключила Соломатина.

Ранее врач назвал опасные последствия нехватки витамина D.