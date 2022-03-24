Диетолог назвала не подходящие для хранения в холодильнике продукты

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, какие продукты не стоит хранить в холодильнике.

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Так, к числу подобных продуктов Макиша отнесла бананы и авокадо. Им зачастую требуется дозревание, а в холодильнике этот процесс может замедлиться, пояснила она в разговоре с «Москвой 24».

Из-за того, что уровень влажности в холодильнике выше комнатного, специалист также не рекомендовала хранить там лук, чеснок, картофель, которые могут начать прорастать до положенного срока.