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2 часа назад

Диетолог Макиша перечислила не подходящие для хранения в холодильнике продукты

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, какие продукты не стоит хранить в холодильнике.

Диетолог назвала не подходящие для хранения в холодильнике продукты
Фото: RT на русскомRT на русском

Так, к числу подобных продуктов Макиша отнесла бананы и авокадо. Им зачастую требуется дозревание, а в холодильнике этот процесс может замедлиться, пояснила она в разговоре с «Москвой 24».

Из-за того, что уровень влажности в холодильнике выше комнатного, специалист также не рекомендовала хранить там лук, чеснок, картофель, которые могут начать прорастать до положенного срока.

Ранее руководитель клиники коррекции веса Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor напомнил о пользе витаминов, содержащихся в овощах и фруктах.

Еда,Алексей Ковальков,
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