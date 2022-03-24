Названа полезная замена сахара

Врач-эндокринолог Илона Мирзоян рассказала, какой вред наносит добавленный сахар организму. О полезной альтернативе этому продукту она побеседовала с "Мослентой".
Специалист считает, что необходимо отказываться от сахара, который добавляют в продукты. Лучше, уверена врач, употреблять ягодные и фруктовые пюре.
"Если блюдо не предполагает дополнительных вкусов, хорошим вариантом являются подсластители на основе листьев стевии",
— порекомендовала замену сахару Мирзоян.
Как отметила врач, делить сахар на "вредный" и "полезный" достаточно бессмысленно.
"Все зависит от количества. А количество не зависит от цвета сахара или от того, из чего он получен. Организм воспринимает и тот, и другой вариант как углевод".
Ранее мы писали, что названа норма потребления сахара в день.