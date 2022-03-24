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1 час назад

Названа полезная замена сахара

Стелла Шмель

Врач-эндокринолог Илона Мирзоян рассказала, какой вред наносит добавленный сахар организму. О полезной альтернативе этому продукту она побеседовала с "Мослентой".

Названа полезная замена сахара
Фото: unsplash.com/@fochrist1unsplash.com/@fochrist1

Специалист считает, что необходимо отказываться от сахара, который добавляют в продукты. Лучше, уверена врач, употреблять ягодные и фруктовые пюре.

"Если блюдо не предполагает дополнительных вкусов, хорошим вариантом являются подсластители на основе листьев стевии",

— порекомендовала замену сахару Мирзоян.

Как отметила врач, делить сахар на "вредный" и "полезный" достаточно бессмысленно.

"Все зависит от количества. А количество не зависит от цвета сахара или от того, из чего он получен. Организм воспринимает и тот, и другой вариант как углевод".

Ранее мы писали, что названа норма потребления сахара в день.

Еда,
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