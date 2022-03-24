4 варианта, чем можно заменить майонез в салатах

Майонезный соус очень распространен в России, он входит в состав всех традиционных салатов. Его просто приготовить самостоятельно, но большинство предпочитает готовый вариант. При этом диетологи и врачи советуют от майонеза отказаться из-за его калорийности. Поэтому "Рамблер" расскажет, чем майонез можно заменить.
Майонез традиционный
Искать альтернативный "полезный" майонез на полках магазина не имеет смысла, зато его можно приготовить дома.
- Для этого необходимо смешать горчицу, сырой желток, щепотку соли и лимонный сок.
- Затем взбить ингредиенты блендером, постепенно вливая в чашу подсолнечное или оливковое масло.
Минус только один, храниться месяцами такой соус не будет, но несколько дней в холодильнике простоит.
Йогуртовая заправка
Диетическая замена майонеза — это йогуртовая заправка. Основой для нее может стать сметана, разбавленная молоком, или греческий йогурт.
- Необходимо сделать основу вашей заправки более жидкой, чтобы ее консистенция приблизилась к консистенции соуса. Например, если вы планируете заправлять салат. Если вы планируете, окунать в заправку курицу или рыбу, то констистенция может быть более густой.
- Добавьте в основу сок лимона или немного уксуса, а также специи по вкусу (сухой чеснок, хмели-сунели, перец или паприку). Не забывайте и про свежие ароматные травы, которые сделают соус более полезным.
Если вы добавите к йогуртовой заправке специю карри, то получите прекрасную заправку в индийском стиле, которая отлично подойдет к рису.
Заправка из соевого соуса
Если вам по душе азиатские блюда, то заправка из соевого соуса наверняка понравится вам. Обычно этот соус готовят к блюдам из рыбы и морепродуктов.
- Достаточно смешать соевый соус с оливковым маслом, горчицей и винным уксусом. Если соус кажется вам слишком соленым, можно разбавить его водой.
- Если заменить оливковое масло на кунжутное, то блюдо приобретет особую пикантность.
Греческая заправка
Не забывайте и о традиционной греческой заправке на основе оливкового масла
- Возьмите оливковое масло, добавьте в него ложку дижонской горчицы, сока лимона и соли. По желанию можно также добавить специй.
- Другой вариант — смешать оливковое масло, апельсиновый сок, приправы, соль, уксус и немного нагреть. Тогда вы получите кисло-сладкую заправку для мяса.