4 варианта, чем можно заменить майонез в салатах

Майонезный соус очень распространен в России, он входит в состав всех традиционных салатов. Его просто приготовить самостоятельно, но большинство предпочитает готовый вариант. При этом диетологи и врачи советуют от майонеза отказаться из-за его калорийности. Поэтому "Рамблер" расскажет, чем майонез можно заменить.

Майонез традиционный

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Для этого необходимо смешать горчицу, сырой желток, щепотку соли и лимонный сок.

Затем взбить ингредиенты блендером, постепенно вливая в чашу подсолнечное или оливковое масло. Искать альтернативный "полезный" майонез на полках магазина не имеет смысла, зато его можно приготовить дома.

Минус только один, храниться месяцами такой соус не будет, но несколько дней в холодильнике простоит.

Йогуртовая заправка

Диетическая замена майонеза — это йогуртовая заправка. Основой для нее может стать сметана, разбавленная молоком, или греческий йогурт.

Необходимо сделать основу вашей заправки более жидкой, чтобы ее консистенция приблизилась к консистенции соуса. Например, если вы планируете заправлять салат. Если вы планируете, окунать в заправку курицу или рыбу, то констистенция может быть более густой.

Добавьте в основу сок лимона или немного уксуса, а также специи по вкусу (сухой чеснок, хмели-сунели, перец или паприку). Не забывайте и про свежие ароматные травы, которые сделают соус более полезным.

Если вы добавите к йогуртовой заправке специю карри, то получите прекрасную заправку в индийском стиле, которая отлично подойдет к рису.

Заправка из соевого соуса

Достаточно смешать соевый соус с оливковым маслом, горчицей и винным уксусом. Если соус кажется вам слишком соленым, можно разбавить его водой.

Если заменить оливковое масло на кунжутное, то блюдо приобретет особую пикантность. Если вам по душе азиатские блюда, то заправка из соевого соуса наверняка понравится вам. Обычно этот соус готовят к блюдам из рыбы и морепродуктов.

Греческая заправка