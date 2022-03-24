Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
2 часа назад

4 варианта, чем можно заменить майонез в салатах

Даша Краснова

Майонезный соус очень распространен в России, он входит в состав всех традиционных салатов. Его просто приготовить самостоятельно, но большинство предпочитает готовый вариант. При этом диетологи и врачи советуют от майонеза отказаться из-за его калорийности. Поэтому "Рамблер" расскажет, чем майонез можно заменить.

4 варианта, чем можно заменить майонез в салатах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Майонез традиционный

Видео дня
Искать альтернативный "полезный" майонез на полках магазина не имеет смысла, зато его можно приготовить дома.
  • Для этого необходимо смешать горчицу, сырой желток, щепотку соли и лимонный сок.
  • Затем взбить ингредиенты блендером, постепенно вливая в чашу подсолнечное или оливковое масло.

Минус только один, храниться месяцами такой соус не будет, но несколько дней в холодильнике простоит.

Йогуртовая заправка

Диетическая замена майонеза — это йогуртовая заправка. Основой для нее может стать сметана, разбавленная молоком, или греческий йогурт.

  • Необходимо сделать основу вашей заправки более жидкой, чтобы ее консистенция приблизилась к консистенции соуса. Например, если вы планируете заправлять салат. Если вы планируете, окунать в заправку курицу или рыбу, то констистенция может быть более густой.
  • Добавьте в основу сок лимона или немного уксуса, а также специи по вкусу (сухой чеснок, хмели-сунели, перец или паприку). Не забывайте и про свежие ароматные травы, которые сделают соус более полезным.

Если вы добавите к йогуртовой заправке специю карри, то получите прекрасную заправку в индийском стиле, которая отлично подойдет к рису.

Заправка из соевого соуса

Если вам по душе азиатские блюда, то заправка из соевого соуса наверняка понравится вам. Обычно этот соус готовят к блюдам из рыбы и морепродуктов.
  • Достаточно смешать соевый соус с оливковым маслом, горчицей и винным уксусом. Если соус кажется вам слишком соленым, можно разбавить его водой.
  • Если заменить оливковое масло на кунжутное, то блюдо приобретет особую пикантность.

Греческая заправка

Не забывайте и о традиционной греческой заправке на основе оливкового масла
  • Возьмите оливковое масло, добавьте в него ложку дижонской горчицы, сока лимона и соли. По желанию можно также добавить специй.
  • Другой вариант — смешать оливковое масло, апельсиновый сок, приправы, соль, уксус и немного нагреть. Тогда вы получите кисло-сладкую заправку для мяса.
Еда,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители