Дешевые рецепты: готовим картошку "из ресторана" на всю семью

В рубрике "Дешевые рецепты" редакция «Рамблера» публикует рецепты домашних блюд, которые сможет повторить каждый. Мы будем готовить несколько блюд в неделю и покажем, как разнообразить домашнее меню и сохранить бюджет.
Блюда из картошки любят все, но приготовить ее про запас не выходит, так как овощ теряет свои вкусовые качества. Но мы нашли рецепт, как можно приготовить блюдо, которое остается вкусным, даже спустя несколько дней.
Когда все ингредиенты готовы, промазываем противень сливочным маслом или вливаем оливковое. Затем выкладываем овощи слоями.
Картошку можно запечь без соуса и тогда блюдо будет более легким. В этом случае достаточно насыпать внутрь немного сыра, который плавится, а сверху добавить специи по вкусу. Мы добавили сухой чеснок, перец и кавказские травы. Для красоты сверху насыпали лук-порей.
Если семья большая, на неделе не будет времени готовить и хочется снять вопрос предстоящих ужинов или обедов, достаточно добавить в картофель соус и увеличить количество слоев. В этом случае блюдо сохранит вкусовые свойства, так как соус не даст картофелю стать сухим.
В итоге, у вас получится противень картофеля и грибов. Соус должен заполнять где-то половину емкости, в ином случае он будет выливаться наружу.
В обоих случаях блюда запекаем сначала под фольгой до готовности (от 30 минут до часу, в зависимости от количества слоев). Затем снимаем фольгу, насыпаем сыр сверху и даем картофелю запечься до корочки.