Дешевые рецепты: готовим картошку "из ресторана" на всю семью

В рубрике "Дешевые рецепты" редакция «Рамблера» публикует рецепты домашних блюд, которые сможет повторить каждый. Мы будем готовить несколько блюд в неделю и покажем, как разнообразить домашнее меню и сохранить бюджет.

Блюда из картошки любят все, но приготовить ее про запас не выходит, так как овощ теряет свои вкусовые качества. Но мы нашли рецепт, как можно приготовить блюдо, которое остается вкусным, даже спустя несколько дней.

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Картофель на ужин

Для начала необходимо нарезать картофель кольцами. Если картофель молодой, чистить необязательно, главное хорошо промыть.

Кольцами нарезать пару луковиц и грибы, можно вместе с ножками. Сейчас такое время, когда безотходное производство в цене.

Далее выдавливаем пару зубчиков чеснока.

Когда все ингредиенты готовы, промазываем противень сливочным маслом или вливаем оливковое. Затем выкладываем овощи слоями.

фото из личного архива

Картошку можно запечь без соуса и тогда блюдо будет более легким. В этом случае достаточно насыпать внутрь немного сыра, который плавится, а сверху добавить специи по вкусу. Мы добавили сухой чеснок, перец и кавказские травы. Для красоты сверху насыпали лук-порей.

Картофель на несколько ужинов вперед

Если семья большая, на неделе не будет времени готовить и хочется снять вопрос предстоящих ужинов или обедов, достаточно добавить в картофель соус и увеличить количество слоев. В этом случае блюдо сохранит вкусовые свойства, так как соус не даст картофелю стать сухим.

Картофель и лук подготавливаем, как указано выше, просто нарезаем все кольцами.

Грибы нарезаем мелким кубиком, добавляем к ним одну мелконарезанную луковицу и жарим на сковороде.

Позже вливаем сливки и доводим до загустения. Если хочется более яркого вкуса, можно использовать приправу Maggie "Для макарон в сливочно-сырном соусе".

Готовим еще один соуc, в половину стандартной банки сметаны добавляем сливки, а также специи и чеснок.

Выкладываем картофель, лук и грибную заправку слоями.

Между слоями всыпаем натертый сыр и сметанный соус.

В итоге, у вас получится противень картофеля и грибов. Соус должен заполнять где-то половину емкости, в ином случае он будет выливаться наружу.