На каких продуктах можно сэкономить

«В России можно вырастить груши, яблоки, сливы. Узбекистан очень много поставляет на российский рынок: и хурма, и гранат, и все виды нектаринов. Таджикистан великолепно специализируется на сухофруктах и орехах, Киргизия выращивает самые лучшие в мире абрикосы. И логистически, и с точки зрения расчетов, и традиционных отношений — это те страны, которые будут работать с Россией без проблем. Но есть фрукты экзотические, из дальнего зарубежья (манго, папайя и т. д.), которые сегодня сложно доставить из-за логистических проблем. Таких фруктов будет мало, а расчеты за них будут очень дороги»,