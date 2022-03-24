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32 минуты назад

В сгущенке известных российских марок обнаружили кишечную палочку

Диана Товсепова

Роскачество проверило сгущенное молоко 28 торговых марок и оценило его качество. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сгущенке российских марок нашли кишечную палочку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исследование показало, что антибиотиков, радионуклидов, тяжелых металлов и афлатоксинов в составе сгущенного молока нет.

Однако в сгущенке торговых марок «Любимое молоко» и «Простоквашино» была обнаружена кишечная палочка.

"Мы также не выявили антибиотиков, а вот микробиологические показатели удручают: кишечная палочка оказалась в продукции ТМ «Любимое молоко» и «Простоквашино», а общая обсемененность (КМАФАнМ) превышена у товаров 7 ТМ («Лента», «Молочный союз», Spar, «Любимая классика», «Молочная страна», «Любимое молоко», «Белгородские молочные продукты»)", — говорится на сайте Роскачества.

При этом только две марки из 28 поставляют сгущенное молоко, соответствующее стандарту:

"Продукция торговых марок (ТМ) «Ирбитское» и «Алексеевское» соответствует опережающему стандарту Роскачества и может претендовать на Знак качества".

Кроме того, Роскачество обнаружило в продукции некоторых торговых марок незаявленные консерванты — сорбиновую и аскорбиновую кислоту.

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Еда,
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