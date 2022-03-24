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2 часа назад

«Курица, кус-кус и хурма»: костромской диетолог составила список бюджетных продуктов для похудения

Kostroma.TodayKostroma.Today

Костромской диетолог и нутрициолог Лариса Сухарева опубликовала список «бюджетного рациона» — тех продуктов, которые помогут питаться рационально, узнал KOSTROMA.TODAY.

Диетолог составила список бюджетных продуктов для похудения
Фото: Фото: соцсети героя публикацииФото: соцсети героя публикации

«Нынешний кризис ударил по каждому карману. И, если одним придётся перейти с устриц на мидии, то другим из доступных морепродуктов останутся лишь крабовые палочки. Что ж… я много раз говорила, что рациональное питание — это недорого. И вот он — шанс подтвердить слова делом», — отметила специалист.

В частности, белок предполагается получать, покупая курицу, куриную печень, селедку, хека и скумбрию, а также творог, яйца и «некоторые виды сыра».

Медленные углеводы — это кус-кус, овсянка, гречка, рис, макароны из твердых сортов.

Растительная клетчатка — бананы, хурма, апельсины, зеленый горошек, свекла, кукуруза и тыква. А из орехов специалист посоветовала есть арахис.

«Даже из этого пока что бюджетного набора можно составить полноценный рацион, богатый всеми витаминами и минералами», — рассказала Лариса Сухарева.

Впрочем, глядя на то, как меняются цены на еду в костромских магазинах, закрадываются подозрения, что совсем скоро «бюджетный список продуктов» придется пересматривать. Во всяком случае, курица и яйца за 3 последние недели серьезно подорожали, фрукты тоже в цене не падают, а с гречкой происходит понятно что. Так что худеть и питаться рационально, видимо, придется на других продуктах.

Еда,
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