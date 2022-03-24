Диетолог составила список бюджетных продуктов для похудения

«Нынешний кризис ударил по каждому карману. И, если одним придётся перейти с устриц на мидии, то другим из доступных морепродуктов останутся лишь крабовые палочки. Что ж… я много раз говорила, что рациональное питание — это недорого. И вот он — шанс подтвердить слова делом», — отметила специалист.

«Даже из этого пока что бюджетного набора можно составить полноценный рацион, богатый всеми витаминами и минералами», — рассказала Лариса Сухарева.

Впрочем, глядя на то, как меняются цены на еду в костромских магазинах, закрадываются подозрения, что совсем скоро «бюджетный список продуктов» придется пересматривать. Во всяком случае, курица и яйца за 3 последние недели серьезно подорожали, фрукты тоже в цене не падают, а с гречкой происходит понятно что. Так что худеть и питаться рационально, видимо, придется на других продуктах.