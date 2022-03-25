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4 часа назад

Диетолог назвала самые полезные продукты весной

Lenta.ruLenta.ru

Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, какие продукты стоит употреблять весной, чтобы поддержать ослабленный после зимы организм. Об этом она сообщила в интервью радио Sputnik.

Диетолог назвала самые полезные продукты весной
Фото: depositphotosdepositphotos

Врач заявила, что весенний рацион должен включать в себя множество витаминов, антиоксидантов и клетчатки, которые помогут вернуть утраченный тонус. Поэтому она назвала фрукты, овощи и ягоды самыми полезными продуктами в это время года. Кроме того, Соломатина призвала есть крупы и мясные продукты.

«Овощи, фрукты и ягоды содержат необходимый организму витамин С, клетчатку, биофлавоноиды, антиоксиданты. Свежих, сезонных овощей, фруктов и ягод сейчас практически нет, поэтому можно отдавать предпочтение замороженным продуктам»,

—призвала она.

Соломатина добавила, что в квашеной капусте содержится больше витамина С, чем в свежей. Этим полезным веществом также богаты черная смородина, болгарский перец и цитрусы. Также стоит обогатить рацион тепличной редиской и зеленью.

Чтобы восполнить дефицит витаминов А, В, D и E, следует есть цельнозерновой хлеб, орехи, мясо, рыбу, сметану и другие продукты.

«Витамин B — это цельнозерновой хлеб, крупы, мясные продукты, печень. Жирорастворимый витамин E содержится в растительных маслах, семечках, орехах. Витамин А — это сметана, сливочное масло, яичный желток. Витамин D, который сейчас в дефиците, — это жирная рыба, печень трески»,

— заключила она.

Еда,Елена Соломатина,
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