Диетолог назвала самые полезные продукты весной

Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, какие продукты стоит употреблять весной, чтобы поддержать ослабленный после зимы организм. Об этом она сообщила в интервью радио Sputnik.

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Врач заявила, что весенний рацион должен включать в себя множество витаминов, антиоксидантов и клетчатки, которые помогут вернуть утраченный тонус. Поэтому она назвала фрукты, овощи и ягоды самыми полезными продуктами в это время года. Кроме того, Соломатина призвала есть крупы и мясные продукты.

«Овощи, фрукты и ягоды содержат необходимый организму витамин С, клетчатку, биофлавоноиды, антиоксиданты. Свежих, сезонных овощей, фруктов и ягод сейчас практически нет, поэтому можно отдавать предпочтение замороженным продуктам»,

—призвала она.

Соломатина добавила, что в квашеной капусте содержится больше витамина С, чем в свежей. Этим полезным веществом также богаты черная смородина, болгарский перец и цитрусы. Также стоит обогатить рацион тепличной редиской и зеленью.

Чтобы восполнить дефицит витаминов А, В, D и E, следует есть цельнозерновой хлеб, орехи, мясо, рыбу, сметану и другие продукты.

«Витамин B — это цельнозерновой хлеб, крупы, мясные продукты, печень. Жирорастворимый витамин E содержится в растительных маслах, семечках, орехах. Витамин А — это сметана, сливочное масло, яичный желток. Витамин D, который сейчас в дефиците, — это жирная рыба, печень трески»,