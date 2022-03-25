Назван самый опасный завтрак при похудении

Диетолог Триста Бест назвала самый опасный завтрак для желающих избавиться от жира в области живота. Об этом сообщает издание Eat This, Not That! (ETNT).

«Выпечка для завтраков, такая как готовые и упакованные изделия для разогрева в тостере, пончики и даже некоторые батончики-заменители пищи могут замедлить ваше похудение, поскольку накопление жира в области живота легко подхлестнуть диетой с очищенными углеводами и сахаром»,

Бест утверждает, что выпечка, которую едят на завтрак, практически лишена питательной ценности и утоляет голод лишь ненадолго. При этом у нее множество недостатков, а содержащиеся в ней ингредиенты усиливают воспалительные процессы в организме и могут вызвать резкий рост уровня глюкозы в крови.