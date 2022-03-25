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1 час назад

Врач раскрыл полезные свойства семечек

Даша Краснова

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» назвал полезные свойства семечек.

Врач раскрыл полезные свойства семечек
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам специалиста, этот продукт полезен для укрепления нервной системы, поддержания работы сердца, а также для красоты кожи, ногтей и волос.

«Ядра подсолнечника чрезвычайно богаты магнием, который оказывает умиротворяющее действие на центральную нервную систему и успокивает. В подсолнечном масле очень много витамина Е — антиоксиданта, который защищает внутреннюю стенку сосудов от атеросклеротических повреждений», — объяснил Гинзбург.

Влияние на здоровье кожи, волос и ногтей объясняется большим содержанием в семечках селена.

«Селен — это критически важный минерал, как в последнее время выяснилось, причем не только для волос, кожи, ногтей — безусловно, а также опять для сердечно-сосудистой системы», — пояснил он.

До этого мы рассказывали про главные кожные симптомы высокого холестерина.

Еда,Михаил Гинзбург,
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