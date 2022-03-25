Врач раскрыл полезные свойства семечек

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» назвал полезные свойства семечек.
По словам специалиста, этот продукт полезен для укрепления нервной системы, поддержания работы сердца, а также для красоты кожи, ногтей и волос.
«Ядра подсолнечника чрезвычайно богаты магнием, который оказывает умиротворяющее действие на центральную нервную систему и успокивает. В подсолнечном масле очень много витамина Е — антиоксиданта, который защищает внутреннюю стенку сосудов от атеросклеротических повреждений», — объяснил Гинзбург.
Влияние на здоровье кожи, волос и ногтей объясняется большим содержанием в семечках селена.
«Селен — это критически важный минерал, как в последнее время выяснилось, причем не только для волос, кожи, ногтей — безусловно, а также опять для сердечно-сосудистой системы», — пояснил он.
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