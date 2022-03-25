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1 час назад

Врач перечислила полезные свойства шпината

Русская ПланетаРусская Планетаиещё 2

Шпинат занимает первое место среди 14 полезных овощей, считает эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Михалева Оксана. Благодаря низкой калорийности, большому содержанию клетчатки и белка, витаминов С, Е, К и В, кальция, магния, марганца и калия овощ рекомендуют включать в рацион питания на постоянной основе.

Врач перечислила полезные свойства шпината
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Свойства шпината участвуют в здоровье костей, укрепляют сердечно-сосудистую систему, иммунитет и улучшают состояние кожи. Кроме того, шпинат обладает противоопухолевым, противодиабетическим действием, снижает риск развития атеросклероза.

За счет рубисколинов шпинат поможет убрать тревожность и снизить аппетит, защитить клетки головного мозга и улучшить память. Для печени овощ оказывает профилактическое и терапевтическое действие, вылечивая поражения от лекарств или алкоголя.

Специалист добавила, что шпинат может быть полезен женщинам в период менопаузального перехода, пишут «Известия».

Еда,
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