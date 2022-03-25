3 рецепта с рисом не дороже 650 рублей

Рис — источник сложных углеводов и белков. Его употребление способствует улучшению пищеварения, мозговой деятельности и работы сердца и сосудов. Еще одной отличительной особенностью злака является низкая стоимость. "Рамблер" сделал подборку рецептов с рисом, который обойдутся вам не дороже 650 рублей.

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Запеканка с кабачками и рисом

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рис — 100 г. (94 руб/упаковка),

луковица — 1 шт. (37 руб/кг),

кабачок — 1 шт. (190 руб/0,5 кг),

яйца — 3 шт. (88 руб/упаковка),

тертый сыр — 3/4 ст. (169 руб/упаковка),

подсолнечное масло — 2 ч.л. (55 руб/500 мл),

соль, перец — по вкусу Ингредиенты:

Общий чек: 633 руб — все цены указаны на момент написания текста.

Способ приготовления:

1. Отварите рис и параллельно обжарьте на сковороде лук до золотистого цвета

2. Кабачок и сыр натрите на крупной терке.

3. Смешайте все ингредиенты и добавьте соль и перец по вкусу, оставив немного сыра.

4. Смажьте маслом форму, выложите на нее получившуюся смесь и посыпьте остатками сыра.

5. Запекайте при 180 градусах 35 минут.

Тыквенный суп с рисом

рис — 4 ст.л. (94 руб/упаковка),

тыква — 500 г. (120 руб/1,5 кг),

картофель — 1 шт. (40 руб/кг),

луковица — 1 шт. (37 руб/кг),

свежая петрушка — 4 ст.л. (62 руб/100 г),

кешью — 30 г. (159 руб/100 г),

вода — 500 мл.,

соль и специи по вкусу. Ингредиенты:

Общий чек: 512 руб — все цены указаны на момент написания текста.

Способ приготовления:

1. Крупно нарежьте тыкву, картофель и лук.

2. Залейте овощи водой и варите, пока все ингредиенты не станут мягкими.

3. Готовые овощи взбейте блендером в кастрюле с водой.

4. Добавьте в получившуюся жидкость сырой рис, накройте суп крышкой и оставьте на 40 минут на медленном огне.

5. В конце добавьте специи, петрушку и кешью.

Рисовый боул с беконом и яйцом

рис — 2 ст. (94 руб/упаковка),

бекон — 6 ломтиков (120 руб/упаковка),

капуста замороженная брокколи — 200 г. (162 руб/упаковка),

слабосоленый соевый соус — 2 ст. л. (55 руб/200 г),

яйца —4 шт. (88 руб/упаковка),

подсолнечное масло —1,5 ч. л. (55 руб/500 мл),

свежая кинза — 3 ст. л. (52 руб/50 г),

соль, перец — по вкусу Ингредиенты:

Общий чек: 626 руб — все цены указаны на момент написания текста.

Способ приготовления:

1. Отварите рис по инструкции на упаковке.

2. Обжарьте бекон до хрустящей корочки, а после переложите его на уложенное бумажными полотенцами блюдо.

3. В сковороду из-под бекона добавить брокколи и жарить до появления коричневых пятен, а после налейте воды и тушите несколько минут.

4. Смешайте соевый соус и подсолнечное масло.

5. Пожарьте яйца так, чтобы желтки оставались немного жидкими.