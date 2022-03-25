3 рецепта с рисом не дороже 650 рублей

Рис — источник сложных углеводов и белков. Его употребление способствует улучшению пищеварения, мозговой деятельности и работы сердца и сосудов. Еще одной отличительной особенностью злака является низкая стоимость. "Рамблер" сделал подборку рецептов с рисом, который обойдутся вам не дороже 650 рублей.
Общий чек: 633 руб — все цены указаны на момент написания текста.
Способ приготовления:
1. Отварите рис и параллельно обжарьте на сковороде лук до золотистого цвета
2. Кабачок и сыр натрите на крупной терке.
3. Смешайте все ингредиенты и добавьте соль и перец по вкусу, оставив немного сыра.
4. Смажьте маслом форму, выложите на нее получившуюся смесь и посыпьте остатками сыра.
5. Запекайте при 180 градусах 35 минут.
Общий чек: 512 руб — все цены указаны на момент написания текста.
Способ приготовления:
1. Крупно нарежьте тыкву, картофель и лук.
2. Залейте овощи водой и варите, пока все ингредиенты не станут мягкими.
3. Готовые овощи взбейте блендером в кастрюле с водой.
4. Добавьте в получившуюся жидкость сырой рис, накройте суп крышкой и оставьте на 40 минут на медленном огне.
5. В конце добавьте специи, петрушку и кешью.
Общий чек: 626 руб — все цены указаны на момент написания текста.
Способ приготовления:
1. Отварите рис по инструкции на упаковке.
2. Обжарьте бекон до хрустящей корочки, а после переложите его на уложенное бумажными полотенцами блюдо.
3. В сковороду из-под бекона добавить брокколи и жарить до появления коричневых пятен, а после налейте воды и тушите несколько минут.
4. Смешайте соевый соус и подсолнечное масло.
5. Пожарьте яйца так, чтобы желтки оставались немного жидкими.
6. Выложите на тарелку рис, брокколи и бекон, полейте соусом, положите яйцо, а сверху присыпьте кинзой.