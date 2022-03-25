«Еда.ру» и СберМаркет запустили сервис быстрой доставки

Читатели «Еды.ру» из 160 городов России могут заказать все ингредиенты для приготовления блюд с доставкой из крупных сетевых супермаркетов.

Медиа о гастрономических удовольствиях «Еда.ру» (принадлежит компании «Афиша» и входит в СберИнтертеймент) и федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет запустили совместный сервис, который позволяет заказать продукты для приготовления нужного блюда, не покидая страницу с рецептом. Запуск новой услуги соответствует закрепившемуся на мировом рынке тренду shoppable-контента, который объединяет процессы медиапотребления и онлайн-шоппинга.

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Теперь на «Еда.ру», одной из крупнейших баз рецептов в Рунете, пользователи могут не только найти понравившийся рецепт, но и сразу приобрести набор требуемых ингредиентов, которые автоматически появятся в корзине при нажатии кнопки «Заказать доставку в СберМаркете».

Михаил Шенштейн, руководитель проектов «Афиша-Рестораны» и «Еда.ру»:

«Заказ ингредиентов прямо на страницах рецептов «Еды.ру» – безусловное удобство для наших читателей. Это экономит время, облегчает покупку необходимых товаров и, соответственно, улучшает жизнь. Партнерство со СберМаркетом открывает пользователям большой выбор магазинов, из которых осуществляется доставка необходимых продуктов, и, соответственно широкий ассортимент товаров по разным ценам. В настоящее время мы подключили три большие сети супермаркетов – METRO, «Ашан» и «Магнит», в ближайшей перспективе запланированы еще восемь. Уже сейчас мы видим рост количества клиентов сервиса, 90% из которых делают повторные заказы».

Тамила Агамова, директор по бренду СберМаркета:

«Мы развиваем форматы, которые помогают нашим клиентам быстро и удобно заказывать продукты. Мы интегрировались с площадкой Eda.ru, чтобы клиент мог прочитать на сайте рецепт и сразу положить себе в корзину в мобильном приложении все ингредиенты. В дальнейшем будем активно развивать это направление, делая жизнь пользователей интереснее и проще».

Оформить покупку легко: нужно указать свой адрес и выбрать ближайший супермаркет, откуда курьер доставит продукты. В корзине пользователя отобразится количество каждого ингредиента, необходимое для выбранного рецепта, – это позволит точно всё рассчитать и не переплачивать. Бренды продуктов в заказе можно корректировать согласно своим предпочтениям. Для оплаты откроется приложение СберМаркета. Если оно не установлено, смартфон предложит его скачать.