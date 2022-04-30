Как сделать диетический маринад для шашлыка

Шашлык любят многие, так как это блюдо ассоциируется с отдыхом на природе. Однако при приготовлении этого блюда у тех, кто следит за фигурой, возникают вопросы о том, насколько оно диетическое и можно ли его приготовить так, чтобы не набрать лишние килограммы. В материале "Рамблера" – о том, как правильно употреблять и готовить шашлык так, чтобы не навредить фигуре.
Чтобы не нанести ущерба фигуре перед летом, стоит придерживаться некоторых правил при застолье с шашлыком. Они помогут не переесть, а также минимизировать количество потребляемых калорий.
Однако придерживаться этих простых правил недостаточно для того, чтобы минимизировать последствия шашлыка на фигуре. Чтобы он уж точно не отложился на боках, можно приготовить диетический маринад для шашлыка. В качестве мяса можно выбрать нежирное: курицу, индейку, телятину или рыбу. На основе некоторых ингредиентов можно приготовить несколько вариаций маринада.
В качестве одной из основ маринада можно взять йогурт. Его можно использовать вместо майонеза. Лучше всего выбирать нежирный греческий йогурт и сочетать его со специями, фруктами и овощами. Вот приправы и заправки, которые хорошо сочетаются с маринадом из йогурта:
Вы удивитесь, но этот маринад вообще не имеет калорий, так как он состоит из газированной воды. Нужно брать обычную воду с газами, без солей и полезных примесей, тогда у маринада будет ярко выраженный вкус. Лучше всего минеральная вода сочетается с фруктами с повышенной кислотностью. Поэтому в маринад можно смело добавлять:
Этот маринад дает пряный вкус мясу. Лучше всего он сочетается с курицей и телятиной, а вот если вы планируете делать шашлык из рыбы, лучше выбрать другую основу для маринада. К томатному соку можно добавить другие пряности, например: