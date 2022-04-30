Как сделать диетический маринад для шашлыка

Шашлык любят многие, так как это блюдо ассоциируется с отдыхом на природе. Однако при приготовлении этого блюда у тех, кто следит за фигурой, возникают вопросы о том, насколько оно диетическое и можно ли его приготовить так, чтобы не набрать лишние килограммы. В материале "Рамблера" – о том, как правильно употреблять и готовить шашлык так, чтобы не навредить фигуре.

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Основные правила

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Чтобы не нанести ущерба фигуре перед летом, стоит придерживаться некоторых правил при застолье с шашлыком. Они помогут не переесть, а также минимизировать количество потребляемых калорий.

Ешьте больше овощей. Шашлык прекрасно сочетается со свежими овощами. Кроме того, они богаты клетчаткой и помогают заполнить пустоту в желудке, если вы очень голодны. Овощи быстрее дают чувство насыщения, чем углеводы, например картофель. Если вы планируете готовить шашлык, заготовьте себе сразу тарелку с овощами, туда можно включить огурцы, помидоры, листья салата в качестве основы, а добавки выбирайте любые. Откажитесь от алкоголя. Любой алкоголь очень калорийный и задерживает воду в организме, что может способствовать набору веса. Если вы не можете представить себе застолье с шашлыком без алкогольных напитков, попробуйте обмануть свой организм и купите напитки, имитирующие вкус алкогольных. Их можно даже заменить сладкой газировкой с сахарозаменителем. Не употребляйте соусы. Шашлык с кетчупом и майонезом, безусловно, вкусный, но только представьте, сколько в их составе сахара и калорий. Лучше почувствовать вкус мяса и маринада и по-настоящему насладиться блюдом. Старайтесь следить за количеством еды. Перед тем, как употреблять шашлык, можно немного перекусить. Много мяса для организма, даже диетического, тоже может сильно навредить фигуре. Следите за тем, что вы будете есть в течение дня. Например, на завтрак лучше всего съесть комбинацию из белка и углеводов. Например кашу или яичницу. Важно не переедать и после. Сделайте употребление шашлыка полноценным приемом пищи.

Как приготовить диетический маринад

Однако придерживаться этих простых правил недостаточно для того, чтобы минимизировать последствия шашлыка на фигуре. Чтобы он уж точно не отложился на боках, можно приготовить диетический маринад для шашлыка. В качестве мяса можно выбрать нежирное: курицу, индейку, телятину или рыбу. На основе некоторых ингредиентов можно приготовить несколько вариаций маринада.

Йогурт

В качестве одной из основ маринада можно взять йогурт. Его можно использовать вместо майонеза. Лучше всего выбирать нежирный греческий йогурт и сочетать его со специями, фруктами и овощами. Вот приправы и заправки, которые хорошо сочетаются с маринадом из йогурта:

Карри и куркума

Лимонный сок

Чеснок

Соевый соус

Оливковое масло

Свежие или сушеные травы

Минеральная вода

Вы удивитесь, но этот маринад вообще не имеет калорий, так как он состоит из газированной воды. Нужно брать обычную воду с газами, без солей и полезных примесей, тогда у маринада будет ярко выраженный вкус. Лучше всего минеральная вода сочетается с фруктами с повышенной кислотностью. Поэтому в маринад можно смело добавлять:

Апельсин

Лимон

Грейпрфут

Киви

Лук

Специи по вкусу

Томатный сок

Этот маринад дает пряный вкус мясу. Лучше всего он сочетается с курицей и телятиной, а вот если вы планируете делать шашлык из рыбы, лучше выбрать другую основу для маринада. К томатному соку можно добавить другие пряности, например: