Названы продукты, которые помогают в борьбе со стрессом

Врач-дерматовенеролог клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова рассказала о продуктах, помогающих в борьбе со стрессом. Ее слова передает «Вечерняя Москва».

Эксперт включила в список улучшающих настроение продуктов горький шоколад, орехи, жирную рыбу и растительные масла. Кроме того, стабилизировать эмоциональное состояние помогают зелень, овощи и фрукты.

Андреанова уточнила, что при выборе пищи стоит обратить внимание на желтые, оранжевые и красные плоды. Также не лишним будет включить в рацион овсяную, гречневую и пшенную каши.