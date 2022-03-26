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4 часа назад

Названы продукты, которые помогают в борьбе со стрессом

Даша Краснова

Врач-дерматовенеролог клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова рассказала о продуктах, помогающих в борьбе со стрессом. Ее слова передает «Вечерняя Москва».

Названы продукты, которые помогают в борьбе со стрессом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт включила в список улучшающих настроение продуктов горький шоколад, орехи, жирную рыбу и растительные масла. Кроме того, стабилизировать эмоциональное состояние помогают зелень, овощи и фрукты.

Андреанова уточнила, что при выборе пищи стоит обратить внимание на желтые, оранжевые и красные плоды. Также не лишним будет включить в рацион овсяную, гречневую и пшенную каши.

До этого мы рассказывали, что будет с сердцем, если есть пшенную кашу.

Еда,
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