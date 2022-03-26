Эксперты рассказали, что от сладкого можно не отказываться, если соблюдать определенные правила

Многие любят есть шоколад, однако такое питание способно привести к проблемам со здоровьем. Эксперты рассказали, как есть сладкое и избежать набора веса и болезней.

Иногда бывает трудно устоять перед соблазном — сладостями с высоким содержанием сахара и калорий. Не все смогут сразу избавиться от попавших в организм калорий, но зато способны предотвратить их накопление в виде жира.

После употребления большого количества сладкого необходимо двигаться и выполнять простые упражнения. Подъем по лестнице или прогулка в течение 15 минут после еды помогут мышцам расходовать глюкозу в крови, а не накапливать ее. Издание Al Araby Al Jadeed сообщает, что подобная активность позволит уменьшить желание съесть больше сладкого и стимулировать работу сердца.

Сладкое лучше есть после пищи, содержащей большое количество белка, жиров и клетчатки. Последние замедляют процесс пищеварения, и таким образом уровень сахара в крови повышается не резко, а постепенно. Когда вы едите сладости и другую сладкую пищу в качестве основного приема пищи натощак, уровень сахара в крови быстро снижается. Из-за этого чувство голода возвращается и вы готовы есть снова.

Также будет полезным принимать 1 или 2 ст. л. разбавленного водой яблочного уксуса во время приема богатой углеводами и сахаром пищи. Это позволит снизить уровень глюкозы в крови и препятствует образованию жиров. Кроме того, употребление уксуса усиливает ощущение сытости, что позволяет уменьшить количество калорий в течение дня.

Вы можете почувствовать голод уже через час или два после употребления сладкого. Чтобы избежать более нездоровой пищи, рекомендуется приготовить и съесть перекус, богатый белком, — например, арахисовое масло с кусочками яблока, вареные яйца или йогурт без сахара.