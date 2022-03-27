Диетолог объяснила, кому опасно есть роллы

«У кого есть проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, тем не нужно увлекаться острыми соусами. В том же соевом соусе много соли. Она задерживает жидкость, у тех, кто склонен к повышенному давлению, оно может повыситься. В роллах еще бывает хрустящая обжаренная корочка, она тоже не очень полезна. А кому-то вообще есть роллы не нужно: например, детям и тем, у кого есть аллергия на компоненты (водоросли, грибы и т. д.)»,