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1 час назад

Диетолог предупредила часть россиян об опасности роллов

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Диетолог Елена Соломатина предупредила часть россиян об опасности роллов. Она рассказала «Вечерней Москве», что

Диетолог объяснила, кому опасно есть роллы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, людям с некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше отказаться от их употребления.

«У кого есть проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, тем не нужно увлекаться острыми соусами. В том же соевом соусе много соли. Она задерживает жидкость, у тех, кто склонен к повышенному давлению, оно может повыситься. В роллах еще бывает хрустящая обжаренная корочка, она тоже не очень полезна. А кому-то вообще есть роллы не нужно: например, детям и тем, у кого есть аллергия на компоненты (водоросли, грибы и т. д.)»,

— пояснила специалист.

Она посоветовала минимизировать употребление роллов при гастритах, колитах, язвах, панкреатитах и проблемах с желчным пузырем.

Ранее диетолог Ламорна Холлингсворт объяснила причины возникновения тревоги после выпитого кофе. По словам эксперта, кофе повышает артериальное давление и частоту пульса. В центральной нервной системе низкие дозы кофеина могут улучшить двигательную активность и бдительность, но употребление больших доз вызывает симптомы тревоги.

Еда,Елена Соломатина,
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