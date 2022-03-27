Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
1 час назад

Росстат назвал подешевевший продукт

Катерина Саломе

Росстат рассказал, какой продукт упал в цене за последние три недели. Как оказалось, это огурец. Об этом сообщает РБК.

Росстат назвал подешевевший продукт
Фото: unsplash.comunsplash.com

Выяснилось, что в период с 26 февраля по 18 марта этот овощ подешевел на 8,6 процента. Еще 25 февраля килограмм огурцов обошелся бы в 202,9 рубля, а спустя три недели его можно было приобрести за 185,5 рублей.

Тем временем самым подорожавшим продуктом за это время стал сахар. Стоимость продукта выросла на 32,6 процента. Также увеличилась стоимость помидоров (на 30,8 процента), бананов (на 28,7 процента), репчатого лука (на 17,8 процента) и белокочанной капусты (на 12,5 процента).

Ранее мы писали о том, что ученые назвали овощи, способствующие появлению рака желудка.

Еда,Росстат,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители