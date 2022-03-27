Росстат назвал подешевевший продукт

Росстат рассказал, какой продукт упал в цене за последние три недели. Как оказалось, это огурец. Об этом сообщает РБК.

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Выяснилось, что в период с 26 февраля по 18 марта этот овощ подешевел на 8,6 процента. Еще 25 февраля килограмм огурцов обошелся бы в 202,9 рубля, а спустя три недели его можно было приобрести за 185,5 рублей.

Тем временем самым подорожавшим продуктом за это время стал сахар. Стоимость продукта выросла на 32,6 процента. Также увеличилась стоимость помидоров (на 30,8 процента), бананов (на 28,7 процента), репчатого лука (на 17,8 процента) и белокочанной капусты (на 12,5 процента).