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3 часа назад

Как сэкономить на еде без ущерба здоровью

Даша Краснова

Цены на продукты растут, заработная плата не повышается, поэтому многие решают начать экономить на продуктах. "Рамблер" расскажет, как существенно снизить чек на еду, не потеряв в качестве питания.

Как сэкономить на еде без ущерба здоровью
Фото: PixabayPixabay

Для начала подкрепитесь, даже если вы собрались экономить на еде. По статистике, около 20% лишних трат совершается из-за голода.

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Перед тем как начать экономить деньги на продуктах, нужно понять, какие именно графы расходов можно срезать.

Заведите таблицу Excel или просто ведите блокнот с тремя столбцами: «доход», «расход», «итог». В первую записывайте данные о вашей месячной зарплате, во второй – сумму, потраченную на еду и категории продуктов, в третью – оставшиеся деньги.

Таким образом, вы можете заметить, какое количество денег уходит на вредные продукты, например, снеки, сигареты и алкоголь. Эти категории можно сократить первыми.

Пишите список

Перед походом в магазин обязательно составляйте список продуктов и строго следуйте ему. Да, возможно на какие-то продукты сейчас скидка, но если они вам не нужны, не стоит их покупать.

Список работает еще лучше, если вы заранее понимаете, что будете готовить в течение недели. Поэтому попробуйте прикинуть хотя бы примерное меню и расписать необходимые для его реализации продукты.

Оптовый рынок

Чаще всего жители больших городов затариваются в супермаркетах и даже забывают сравнивать цены, хотя во многих из них они значительно отличаются.

Не стоит забывать и про рынки, а также ярмарки выходного дня, где овощи и фрукты стоят значительно дороже магазинных. Еще люди экономят на продуктах, совершая покупки на оптовых базах и в мелкооптовых магазинах. Минус этого варианта – такие места обычно находятся за городом либо в промышленной зоне. Но если у вас есть машина, доехать до магазина не составит труда.

Дисконтная карта и акции

Следите за акциями в магазине и оформляйте дисконтные карты. Они действительно помогут сэкономить, если вы посещаете только один магазин.

Разные супермаркеты устанавливают резные скидки – обычно они варьируются от 3 до 10%. Лучше всего выбрать самый дешевый магазин, который имеет свою дисконтную систему. Иногда акции действуют только на конкретную группу товаров, но чаще всего – на весь ассортимент магазина.

Замените продукты

Зачастую можно заменить дорогие продукты на их дешевые аналоги, но существенной разницы не заметить. Уберите из рациона свежую рыбу и начните покупать мясо птицы. Не берите замороженные мясо и рабу, чтобы не переплачивать за лед.

Покупайте горбушу вместо форели, моцареллу поменяйте на адыгейский сыр. Закупите консервы и начните готовить самостоятельно. Например, квашенную капусту, сырники и блины – все это выгоднее делать своими руками.

Старайтесь готовить из сезонных продуктов. Покупать свежие помидоры и огурцы зимой невыгодно, а вот капусту и морковь можно смело класть в корзину.

Покупайте то, что реально съедите

Зачастую люди либо выбрасывают приготовленное, либо переедают. Обратите внимание на крупы, которые можно растянуть на несколько дней. Купите кухонные весы и измерьте порции, скорее всего вы едите больше, чем необходимо.

Съедайте скоропортящиеся продукты первыми, чтобы потом не выбрасывать лишнее. Если видите, что зелень тухнет, заморозьте ее и оптимизируйте расход продуктов.

Еда,
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