Диетолог перечислила улучшающие сон продукты

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Москвой 24 посоветовала есть вечером мясо птицы в сочетании со сложными углеводами, а также пить кефир для лучшего засыпания.

Специалист рекомендует обратить внимание на продукты, содержащие триптофан, который способствует выработке серотонина – предшественника мелатонина, или, как его еще называют, гормона сна.

По словам диетолога, простые углеводы могут заблокировать процесс перехода триптофана в структуры головного мозга, поэтому вечером от них лучше отказаться. Тем, кто хорошо переносит кисломолочные продукты, на ночь можно выпить кефир, продолжает специалист. Он, по словам Королевой, не только содержит триптофан, но и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.