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2 часа назад

Диетолог перечислила улучшающие сон продукты

Москва24Москва24иещё 1

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Москвой 24 посоветовала есть вечером мясо птицы в сочетании со сложными углеводами, а также пить кефир для лучшего засыпания.

Диетолог перечислила улучшающие сон продукты
Фото: Москва24Москва24

Специалист рекомендует обратить внимание на продукты, содержащие триптофан, который способствует выработке серотонина – предшественника мелатонина, или, как его еще называют, гормона сна.

По словам диетолога, простые углеводы могут заблокировать процесс перехода триптофана в структуры головного мозга, поэтому вечером от них лучше отказаться. Тем, кто хорошо переносит кисломолочные продукты, на ночь можно выпить кефир, продолжает специалист. Он, по словам Королевой, не только содержит триптофан, но и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

"Если кишечник здоров, он, как и мозг, продуцирует серотонин в достаточном количестве, поэтому здоровье микробиома имеет значение. И кефир как пробиотик может способствовать улучшению сна в том числе", – пояснила диетолог.

Еда,Маргарита Королева,
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