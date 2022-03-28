Шеф-повар из Италии раскрыл секрет вкусных макарон

Паста – одно из самых популярных блюд в общепитах. Итальянский шеф-повар Джейсон Пфайфер рассказал Marie Claire, как приготовить ее в домашних условиях по-ресторанному вкусной.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Сколько варить

Видео дня

Обычно макароны варят 8-10 минут. Они достигают состояния al dente, инужно слить воду. Шеф-повар предлагает сделать это раньше – через 5-6 минут после варки в кипящей воде.

Куда переложить

Смешайте макароны с соусом прямо в кастрюле. В подогретой таре (то есть в кастрюле или в сковородке) изделия лучше впитывают соус, чем уже потом в тарелке.

Какой должен быть соус

Если вы делаете его сами, помните – он должен быть густой, отмечают в источнике. В случае покупного важно помнить, что он соленый, и не пересолитьсами макароны.

Как перемешивать

Мешать лучше резиновыми лопатками или большими металлическими ложками.Используйте их во время варки маракон, чтобы они не слиплись. И при добавлении соуса, чтобы на выходе он получился более сочным.

Что с маслом

Масло определенно нужно, но только маленький кусочек, тут главное – не переборщить. Сливочное масло сделает макароны более мягкими, а их текстуру более нежной.

Финальный штрих

Украсьте блюдо тертым сыром, зеленью или молотым перцем. Еще вариант – добавить панировочные сухари.

Doukdouk / http://imagebroker.com/#/search / globallookpress.com

Болоньезе

Нужно 250 граммов говяжьего фарша, 8 штук помидоров, зубчик чеснока, 100 граммов тертого пармезана, 0,5 красного вина и базилик по вкусу.

Фарш обжариваем на сковороде на оливковом масле, вливаем вино и разминаем кусочки. Затем добавляем порезанные помидоры. Можно заменить их купленной томатной пастой, но свежие овощи вкуснее. Далее перемешиваем и тушим около 25 минут. Измельчаем чеснок, добавляем базилик и томим 10 минут. Затем смешиваем соус с пастой и покрываем тертым пармезаном.

Карбонара

Нужно 200 граммов бекона, зубчик чеснока, четыре столовых ложки 10 % сливок, 50 граммов пармезана, шесть желтков, масло для обжарки и черный перец по вкусу.

Бекон нарезаем соломкой и обжариваем на масле, потом добавляем к мясу измельченный чеснок. Желтки взбиваем со сливками. Важно, чтобы яйца свернулись. Вливаем смесь тонкой струйкой в макароны, а затем посыпаем жареным беконом, сыром и черным перцем.

Песто

Понадобится столовая ложка оливкового масла, пучок базилика, зубчик чеснока, 40 граммов кедрового ореха, 50 граммов пармезана, соль по вкусу.