Названы полезные блюда в ресторанах быстрого питания

"Практически в каждом меню кафе с «быстрой едой» есть салаты, которые всегда приветствуются диетологами. Если же вы хотите утолить голод более питательными блюдами, то лучше предпочесть пресловутому бургеру роллы в пресной лепешке",

Что касается мяса, то лучше сделать выбор в пользу курицы, а не свинины, и не выбирать в качестве гарнира картофель. Из соусов лучше выбрать кетчуп или горчицу, а не соусы на майонезной основе.