Рецепты постных, но питательных блюд не дороже 500 рублей

7 марта начался Великий пост, который продлится до 23 апреля. В честь этого "Рамблер" сделал подборку рецептов без мяса, который обойдутся вам не дороже 500 рублей.
Общий чек: 481 руб — все цены указаны на момент написания текста.
Способ приготовления:
1. Сварите картошку в «мундире». После приготовления очистите от кожуры и растолките.
2. Кабачки натрите на терке, посолите и оставьте на 10 минут. По истечении времени отожмите от выделившегося сока.
3. Смешайте овощи в одной миске.
4. Добавьте мелко нарезанную кинзу, два яйца, муку и специи.
5. Из полученной смеси сформируйте котлеты.
6. Взбейте оставшееся яйцо. Каждую котлету окунайте в яйцо, а затем валяйте в муке.
7. Жарьте котлеты на раскаленной сковороде до готовности.
Общий чек: 376 руб — все цены указаны на момент написания текста.
Способ приготовления:
1. Нут промойте и замочите, оставив на ночь в холодной воде.
2. Сварите по инструкции на упаковке.
3. Мелко нарежьте лук, чеснок и петрушку.
4. Смешайте нут, овощи, зелень и все специи.
5. Измельчите массу блендером.
6. Слепите маленькие шарики и обваляйте каждый в муке.
7. Налейте в сотейник много масла и жарьте шарики до золотистого цвета.
Ингредиенты:
помидоры — 0,5 кг (95 руб/0,5 кг),
томатная паста — 1,5 столовых ложек (39 руб/250 мл),
белая консервированная фасоль — 360 г (36 руб/360 г),
красная консервированная фасоль — 360 г (36 руб/360 г),
сладкий перец — 1 шт. (130 руб/290 г)
чеснок — 3 зубчика (45 руб/100 г),
репчатый лук — 1 шт. (37 руб/кг),
растительное масло — 2 ст. л. (55 руб/0,5 л),
соль, молотый перец чили, орегано, сушенная зелень — по вкусу.
Общий чек: 473 руб — все цены указаны на момент написания текста.
Способ приготовления:
1. Нарежьте лук, болгарский перец, помидоры и сельдерей кубиками.
2. Мелко порубите чеснок.
3. На раскаленной сковороде с маслом обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.
4. Добавьте к ним сельдерей и болгарский перец. Жарьте, помешивая, 5 минут.
5. Добавьте помидоры, томатную пасту и полстакана воды. Перемешайте. Доведите до кипения.
6. Убавьте огонь и добавьте фасоль.
7. Посолите и насыпьте специи во вкусу.
8. Накройте крышкой и тушите минут 10.