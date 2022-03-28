Рецепты постных, но питательных блюд не дороже 500 рублей

7 марта начался Великий пост, который продлится до 23 апреля. В честь этого "Рамблер" сделал подборку рецептов без мяса, который обойдутся вам не дороже 500 рублей.

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Картофельные котлеты из кабачков

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кабачки — 0,5 кг (190 руб/0,5 кг),

картофель — 4 шт (38 руб/0,5 кг)

яйца — 3 шт. (69 руб/10 шт)

просеянная пшеничная мука — 3-4 ст. л. (72 руб/кг)

кинза — 1 пучок (62 руб/50 г)

сметана — 1 стакан (50 руб/300 г)

соль — по вкусу. Ингредиенты:

Общий чек: 481 руб — все цены указаны на момент написания текста.

Способ приготовления:

1. Сварите картошку в «мундире». После приготовления очистите от кожуры и растолките.

2. Кабачки натрите на терке, посолите и оставьте на 10 минут. По истечении времени отожмите от выделившегося сока.

3. Смешайте овощи в одной миске.

4. Добавьте мелко нарезанную кинзу, два яйца, муку и специи.

5. Из полученной смеси сформируйте котлеты.

6. Взбейте оставшееся яйцо. Каждую котлету окунайте в яйцо, а затем валяйте в муке.

7. Жарьте котлеты на раскаленной сковороде до готовности.

Фалафель

нут отварной — 400 г (134 руб/05 кг),

лук репчатый — 1 шт. (37 руб/кг),

чеснок — 2 зубчика (45 руб/100 г),

белый хлеб — 150 г (43 руб/0,5 кг),

петрушка — 1 пучок (62 руб/100 г),

растительное масло — 200 мл (55 руб/0,5 л),

соль, перец черный свежемолотый, зира — по вкусу. Ингредиенты:

Общий чек: 376 руб — все цены указаны на момент написания текста.

Способ приготовления:

1. Нут промойте и замочите, оставив на ночь в холодной воде.

2. Сварите по инструкции на упаковке.

3. Мелко нарежьте лук, чеснок и петрушку.

4. Смешайте нут, овощи, зелень и все специи.

5. Измельчите массу блендером.

6. Слепите маленькие шарики и обваляйте каждый в муке.

7. Налейте в сотейник много масла и жарьте шарики до золотистого цвета.

Чили по-мексикански

Ингредиенты:

помидоры — 0,5 кг (95 руб/0,5 кг),

томатная паста — 1,5 столовых ложек (39 руб/250 мл),

белая консервированная фасоль — 360 г (36 руб/360 г),

красная консервированная фасоль — 360 г (36 руб/360 г),

сладкий перец — 1 шт. (130 руб/290 г)

чеснок — 3 зубчика (45 руб/100 г),

репчатый лук — 1 шт. (37 руб/кг),

растительное масло — 2 ст. л. (55 руб/0,5 л),

соль, молотый перец чили, орегано, сушенная зелень — по вкусу.

Общий чек: 473 руб — все цены указаны на момент написания текста.

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук, болгарский перец, помидоры и сельдерей кубиками.

2. Мелко порубите чеснок.

3. На раскаленной сковороде с маслом обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.

4. Добавьте к ним сельдерей и болгарский перец. Жарьте, помешивая, 5 минут.

5. Добавьте помидоры, томатную пасту и полстакана воды. Перемешайте. Доведите до кипения.

6. Убавьте огонь и добавьте фасоль.

7. Посолите и насыпьте специи во вкусу.