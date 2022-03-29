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1 час назад

Пять ошибок при запекании овощей

Мир24Мир24иещё 1

Запеченные овощи – это вкусно, сытно и масса полезных веществ. Иногда можно допустить ошибки при запекании овощей в духовке. Их перечислил портал aif.ru.

Пять ошибок при запекании овощей
Фото: Мир24Мир24

Самая распространенная – это неправильная нарезка. Разные кусочки пропекаются в разное время. В итоге какие-то уже высохнут, а какие-то так и останутся внутри сырыми.

Кроме того, выбирайте овощи, у которых примерно одно и то же время запекания. Так, картофель и морковка запекаются долго, а помидоры – молниеносно. Поэтому так важно выкладывать на противень разные овощи постепенно.

Все кусочки должны быть разложены на расстоянии друг от друга, это позволит их действительно запечь, а не сварить в собственном соку. И не стоит прикрывать форму с овощами крышкой.

Если вы запекаете овощи в фольге, обращайте внимание на ее сторону. Матовая сторона лучше отражает тепло, поэтому продукт в ней быстрее приготовится и хорошо пропечется со всех сторон.

Еще одна ошибка – неправильное количество масла. Для запекания его нужно намного меньше, чем для жарки. Температура приготовления – от 180 до 200 градусов по Цельсию.

А купить овощи можно на ярмарках выходного дня. В этом году в Москве они заработают с апреля.

Еда,
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