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2 часа назад

Диетолог рассказал о депрессии от шашлыков и посоветовал есть «вонючий сыр»

Lenta.ruLenta.ru

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие продукты питания вызывают депрессию, и как он с этим борется. Об этом сообщает издание «Правда.Ру».

Диетолог призвал есть «вонючий сыр»
Фото: LentaLenta

По словам эксперта, фастфуд, мясо, колбасы и сосиски опасны тем, что ведут к депрессивному состоянию. Он объясняет это сложностью усвоения белка, который содержится в мясных продуктах.

«Поэтому шашлык вначале может порадовать, а потом наступает депрессия»,

— утверждает он.

Чтобы улучшить настроение, Ковальков посоветовал есть побольше продуктов, которые содержат триптофан. К ним, по его словам, относятся шоколад, какао, сельдерей и особенно твердый сыр.

«Ежедневно 50 грамм твердого сухого, самого вонючего сыра поднимут вам настроение»,

— говорит он.

Ранее Ковальков предупредил телеведущую и певицу Ольгу Бузову, что бороться со стрессом при помощи бургеров может быть опасно. Он посоветовал ей есть больше чеснока и сельдерея и пить какао. По его словам, эти продукты снимают стресс без вреда для фигуры.

Еда,Алексей Ковальков,Ольга Бузова,
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