Диетолог призвал есть «вонючий сыр»

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие продукты питания вызывают депрессию, и как он с этим борется. Об этом сообщает издание «Правда.Ру».
По словам эксперта, фастфуд, мясо, колбасы и сосиски опасны тем, что ведут к депрессивному состоянию. Он объясняет это сложностью усвоения белка, который содержится в мясных продуктах.
«Поэтому шашлык вначале может порадовать, а потом наступает депрессия»,
— утверждает он.
Чтобы улучшить настроение, Ковальков посоветовал есть побольше продуктов, которые содержат триптофан. К ним, по его словам, относятся шоколад, какао, сельдерей и особенно твердый сыр.
«Ежедневно 50 грамм твердого сухого, самого вонючего сыра поднимут вам настроение»,
— говорит он.
Ранее Ковальков предупредил телеведущую и певицу Ольгу Бузову, что бороться со стрессом при помощи бургеров может быть опасно. Он посоветовал ей есть больше чеснока и сельдерея и пить какао. По его словам, эти продукты снимают стресс без вреда для фигуры.