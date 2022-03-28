Диетолог призвал есть «вонючий сыр»

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие продукты питания вызывают депрессию, и как он с этим борется. Об этом сообщает издание «Правда.Ру».

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По словам эксперта, фастфуд, мясо, колбасы и сосиски опасны тем, что ведут к депрессивному состоянию. Он объясняет это сложностью усвоения белка, который содержится в мясных продуктах.

«Поэтому шашлык вначале может порадовать, а потом наступает депрессия»,

— утверждает он.

Чтобы улучшить настроение, Ковальков посоветовал есть побольше продуктов, которые содержат триптофан. К ним, по его словам, относятся шоколад, какао, сельдерей и особенно твердый сыр.

«Ежедневно 50 грамм твердого сухого, самого вонючего сыра поднимут вам настроение»,

— говорит он.