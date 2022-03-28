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1 час назад

Названы правила приготовления идеального ужина для хорошего ночного сна

Lenta.ruLenta.ru

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева назвала правила приготовления идеального ужина для хорошего ночного сна. Об этом рассказало издание URA.RU.

Названы правила приготовления идеального ужина для хорошего сна
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению эксперта, правильный ужин должен быть не слишком калорийным. Кроме того, не следует ужинать слишком поздно, иначе еда не успеет перевариться. Но и совсем отказываться от вечернего приема пищи тоже нельзя, это ухудшает сон.

«Лучше поесть в 18:00 и дальше не стоит»,

— советует Писарева.

Диетолог советует ужинать белой запеченной рыбой, овощами, индейкой, бобовыми. Грибы, свиные ребра и говядину, по ее словам, на ночь есть не нужно.

Еда,
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