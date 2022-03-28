Названы правила приготовления идеального ужина для хорошего сна

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева назвала правила приготовления идеального ужина для хорошего ночного сна. Об этом рассказало издание URA.RU.
По мнению эксперта, правильный ужин должен быть не слишком калорийным. Кроме того, не следует ужинать слишком поздно, иначе еда не успеет перевариться. Но и совсем отказываться от вечернего приема пищи тоже нельзя, это ухудшает сон.
«Лучше поесть в 18:00 и дальше не стоит»,
— советует Писарева.
Диетолог советует ужинать белой запеченной рыбой, овощами, индейкой, бобовыми. Грибы, свиные ребра и говядину, по ее словам, на ночь есть не нужно.