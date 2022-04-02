Безотходное потребление: три способа сохранить зелень надолго

Из всех продуктов питания зелень портится быстрее всего. В ней содержится железо, кальций, антиоксиданты, лютеин, фолиевая кислота и другие полезные вещества, которые укрепляют иммунитет и позволяют выглядеть лучше, поэтому отказываться от нее точно не стоит. Главное научиться правильно хранить зелень. "Рамблер" расскажет три способа.

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Свежая

Чтобы сохранить зелень свежей, нужно тщательно ее промыть, а затем просушить бумажным полотенцем и дать просохнуть. После этого уложить сухую зелень в стеклянную банку или пластиковый контейнер без доступа к воздуху. Не ломайте зелень, так она простоит в холодильнике дольше.

Замороженная

Вы также можете подготовить зелень для супа и других блюд. Просто нашинкуйте зелень и уложите в пакеты, а затем оставьте в морозилке. Таким образом, у вас всегда будет добавка для супа или второго. Еще один вариант — нарезать зелень, разложить ее в формочки для льда и залить оливковым маслом. Жарить на таком масле — одно удовольствие.

Сушеная

Если вы понимаете, что зелень начинает портиться, лучший способ ее сохранить — сделать сухие заготовки. Для начала выложите зелень на бумажное полотенце, а сверху заложите другим, чтобы на зелень не попадала пыль. Высушенные травы можно измельчить в кофемолке и получить прекрасный набор специй.