Названы пять групп продуктов, необходимых для здоровья

Врач-терапевт, диетолог Филипп Кузьменко назвал в беседе с радио Sputnik пять групп продуктов, которые обеспечивают организм человека жизненно-важным комплексом веществ.
Эксперт отметил, что ежедневно человеку для нормального функционирования организма необходим разнообразный рацион.
«В самом лучшем случае в холодильнике дома должны быть пять основных видов продуктов. Должны быть овощи и фрукты, причем желательно всех цветов радуги. Должны быть крупы, причем не только гречка, но и остальные виды. Из мяса должно быть мясо птицы, а не говядина или свинина, поскольку оно помогает не набрать лишний вес. Ну и, конечно, должны быть молочные продукты вроде творога, йогуртов и самого молока», — прокомментировал свою позицию врач.
Диетолог напомнил, что фрукты и овощи должны занимать не менее половины тарелки. Такая пропорция позволит организму получать все необходимые вещества в достаточном количестве.
«Все остальное уже более или менее зависит от вкусовых пристрастий человека. Понятно, что для жизни нужны и белки, и углеводы, и жиры, но обычно человек может подобрать нужное количество этих продуктов. А вот про фрукты и овощи люди забывают, а зря. Они жизненно необходимы», — отметил эксперт.
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