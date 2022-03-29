Названы пять групп продуктов, необходимых для здоровья

«В самом лучшем случае в холодильнике дома должны быть пять основных видов продуктов. Должны быть овощи и фрукты, причем желательно всех цветов радуги. Должны быть крупы, причем не только гречка, но и остальные виды. Из мяса должно быть мясо птицы, а не говядина или свинина, поскольку оно помогает не набрать лишний вес. Ну и, конечно, должны быть молочные продукты вроде творога, йогуртов и самого молока», — прокомментировал свою позицию врач.