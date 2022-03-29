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2 часа назад

5 простых и доступных рецептов из моркови

Катя Кобышева

Иногда нет ни сил, ни возможностей придумывать и готовить сложные блюда. "Рамблер" предлагает пять проверенных рецептов из привычной моркови.

5 простых и доступных рецептов из моркови
Фото: pxhere.compxhere.com

Морковный суп

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Ингредиенты:

  • морковь — 2-3 средние (57 руб./кг),
  • картофель — 2-3 шт. (43 руб./кг),
  • подсолнечное масло — 3 ст. л. (65 руб./500 мл),
  • сливки 20% — 100 мл (135 руб./500 мл),
  • семена кориандра — 0,5 ч. л. (40 руб./пакетик),
  • куркума — 1/3 ч.л. (57 руб./пакетик),
  • имбирь сушеный — 0,5 ч. л. (64 руб./пакетик),
  • зелень петрушки для подачи (40 руб./уп.),
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Овощи нарезать кубиком. Картофель поставить отвариваться, морковь слегка обжарить на растительном масле с пряностями и затем добавить к картофелю.
  2. Когда овощи станут мягкими, пюрировать их с помощью блендера.
  3. Вернуть кастрюлю на плиту, добавить сливки, посолить, поперчить, довести до кипения и снять.
  4. Подавать со свежей зеленью.

Общий чек: 501 руб. — все цены указаны на момент написания текста.

Салат из моркови

Ингредиенты:

  • морковь — 2-3 средние (57 руб./кг),
  • чеснок — 3-4 зубчика (67 руб./уп.),
  • сметана 20% — 2 ст. л. (107 руб./уп.),
  • соль по вкусу.

Способ приготовления

  1. Морковь натереть на мелкой терке.
  2. Чеснок раздавить.
  3. Все смешать, заправить сметаной, посолить по вкусу.

Общий чек: 231 руб. — все цены указаны на момент написания текста.

Морковные котлетки

Ингредиенты:

  • морковь — 2-3 крупные (57 руб./кг),
  • рис круглозерный — 200 г (135 руб./900 г),
  • лук репчатый — 1 средняя луковица (47 руб./кг),
  • сухари панировочные — 3 ст. л (53 руб./уп.),
  • соль, перец по вкусу,
  • подсолнечное масло для жарки (65 руб./500 мл).

Способ приготовления:

  • Рис отварить до готовности, сразу добавить соль, перец, перемешать, дать остыть.
  • Морковь натереть на мелкой терке, лук мелко порезать, обжарить на масле до мягкости.
  • Все смешать. Сформировать котлетки влажными руками или с помощью двух ложек.
  • Обжарить с двух сторон на среднем огне.

Общий чек: 357 руб. — все цены указаны на момент написания текста.

Творожно-морковная запеканка

Ингредиенты

  • творог 5% — 2 пачки (178 руб./ 2 уп.),
  • морковь — 2 шт. (57 руб./кг),
  • яйца куриные — 2 шт. (109 руб./десяток),
  • банан — 2 шт. (119 руб./кг),
  • ванилин — 1 щепотка (12 руб./пакетик),
  • масло сливочное — 30 граммов (119 руб./100 г).

Способ приготовления:

  1. Морковь натереть на мелкой терке, слегка отжать.
  2. Банан размять вилкой с творогом и маслом, добавить морковь, для идеальной консистенции пюрировать блендером.
  3. Добавить яйца, тщательно перемешать.
  4. В смазанную форму вылить творожную массу, запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 40-45 минут. Если верх будет гореть, прикрыть фольгой.

Общий чек: 594 руб. — все цены указаны на момент написания текста.

Морковные оладьи

Ингредиенты:

  • морковь — 2-3 крупные (57 руб./кг),
  • мука — 125 граммов (68 руб./кг),
  • яйцо куриное — 1 шт. (109 руб./десяток),
  • чеснок — 2-3 зубчика (67 руб./уп.),
  • соль, перец по вкусу,
  • подсолнечное масло для жарки(65 руб./500 мл)..

Способ приготовления:

  1. Морковь натереть на мелкой терке, слегка отжать.
  2. Муку просеять, смешать с морковью, добавить яйцо, раздавить чеснок, еще раз все смешать.
  3. Обжарить с двух сторон на среднем огне.

Общий чек: 366 руб. — все цены указаны на момент написания текста.

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