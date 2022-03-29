5 простых и доступных рецептов из моркови

Иногда нет ни сил, ни возможностей придумывать и готовить сложные блюда. "Рамблер" предлагает пять проверенных рецептов из привычной моркови.
Фото: pxhere.compxhere.com
Морковный суп
- морковь — 2-3 средние (57 руб./кг),
- картофель — 2-3 шт. (43 руб./кг),
- подсолнечное масло — 3 ст. л. (65 руб./500 мл),
- сливки 20% — 100 мл (135 руб./500 мл),
- семена кориандра — 0,5 ч. л. (40 руб./пакетик),
- куркума — 1/3 ч.л. (57 руб./пакетик),
- имбирь сушеный — 0,5 ч. л. (64 руб./пакетик),
- зелень петрушки для подачи (40 руб./уп.),
- соль, перец по вкусу.
- Овощи нарезать кубиком. Картофель поставить отвариваться, морковь слегка обжарить на растительном масле с пряностями и затем добавить к картофелю.
- Когда овощи станут мягкими, пюрировать их с помощью блендера.
- Вернуть кастрюлю на плиту, добавить сливки, посолить, поперчить, довести до кипения и снять.
- Подавать со свежей зеленью.
Общий чек: 501 руб. — все цены указаны на момент написания текста.
Салат из моркови
- морковь — 2-3 средние (57 руб./кг),
- чеснок — 3-4 зубчика (67 руб./уп.),
- сметана 20% — 2 ст. л. (107 руб./уп.),
- соль по вкусу.
- Морковь натереть на мелкой терке.
- Чеснок раздавить.
- Все смешать, заправить сметаной, посолить по вкусу.
Общий чек: 231 руб. — все цены указаны на момент написания текста.
Морковные котлетки
- морковь — 2-3 крупные (57 руб./кг),
- рис круглозерный — 200 г (135 руб./900 г),
- лук репчатый — 1 средняя луковица (47 руб./кг),
- сухари панировочные — 3 ст. л (53 руб./уп.),
- соль, перец по вкусу,
- подсолнечное масло для жарки (65 руб./500 мл).
- Рис отварить до готовности, сразу добавить соль, перец, перемешать, дать остыть.
- Морковь натереть на мелкой терке, лук мелко порезать, обжарить на масле до мягкости.
- Все смешать. Сформировать котлетки влажными руками или с помощью двух ложек.
- Обжарить с двух сторон на среднем огне.
Общий чек: 357 руб. — все цены указаны на момент написания текста.
Творожно-морковная запеканка
- творог 5% — 2 пачки (178 руб./ 2 уп.),
- морковь — 2 шт. (57 руб./кг),
- яйца куриные — 2 шт. (109 руб./десяток),
- банан — 2 шт. (119 руб./кг),
- ванилин — 1 щепотка (12 руб./пакетик),
- масло сливочное — 30 граммов (119 руб./100 г).
- Морковь натереть на мелкой терке, слегка отжать.
- Банан размять вилкой с творогом и маслом, добавить морковь, для идеальной консистенции пюрировать блендером.
- Добавить яйца, тщательно перемешать.
- В смазанную форму вылить творожную массу, запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 40-45 минут. Если верх будет гореть, прикрыть фольгой.
Общий чек: 594 руб. — все цены указаны на момент написания текста.
Морковные оладьи
- морковь — 2-3 крупные (57 руб./кг),
- мука — 125 граммов (68 руб./кг),
- яйцо куриное — 1 шт. (109 руб./десяток),
- чеснок — 2-3 зубчика (67 руб./уп.),
- соль, перец по вкусу,
- подсолнечное масло для жарки(65 руб./500 мл)..
- Морковь натереть на мелкой терке, слегка отжать.
- Муку просеять, смешать с морковью, добавить яйцо, раздавить чеснок, еще раз все смешать.
- Обжарить с двух сторон на среднем огне.
Общий чек: 366 руб. — все цены указаны на момент написания текста.