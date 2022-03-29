Врачи назвали наиболее опасные для здоровья популярные продукты

Диетологи и врачи из США назвали популярные продукты, употребление которых может нанести серьезный вред здоровью.
Терапевт Дана Симплер сочла, что наиболее опасными для здоровья являются мясные продукты фабричного производства.
– Бекон и колбасы, вроде салями, входят в список канцерогенов первой категории. По подсчетам, 50 тысяч человек в мире умирают от рака, вызванного употреблением красного и переработанного мяса, – заявила врач.
Врачи Дина и Айиши Шерзай отметили, что для мозга оказались очень вредны снеки с высоким содержанием сахара.
– При употреблении этих продуктов мозг получает слишком большое количество энергии слишком быстро, что заставляет организм работать дольше положенного. Это приводит к стрессу и перегрузке на клеточном уровне, – прокомментировали врачи.
Диетолог Алисия Галвин заявила, что вредными для здоровья также являются блюда в пластиковых емкостях, предназначенные для готовки в микроволновых печах.
А врач-диетолог Лиза Ричардс напомнила о том, что серьезный вред здоровью могут нанести картофельные чипсы, пишут журналисты Lenta.ru со ссылкой на иностранное издание.