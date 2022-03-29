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2 часа назад

Зарубежные врачи назвали наиболее опасные для здоровья популярные продукты

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Диетологи и врачи из США назвали популярные продукты, употребление которых может нанести серьезный вред здоровью.

Врачи назвали наиболее опасные для здоровья популярные продукты
Фото: PixabayPixabay

Терапевт Дана Симплер сочла, что наиболее опасными для здоровья являются мясные продукты фабричного производства.

– Бекон и колбасы, вроде салями, входят в список канцерогенов первой категории. По подсчетам, 50 тысяч человек в мире умирают от рака, вызванного употреблением красного и переработанного мяса, – заявила врач.

Врачи Дина и Айиши Шерзай отметили, что для мозга оказались очень вредны снеки с высоким содержанием сахара.

– При употреблении этих продуктов мозг получает слишком большое количество энергии слишком быстро, что заставляет организм работать дольше положенного. Это приводит к стрессу и перегрузке на клеточном уровне, – прокомментировали врачи.

Диетолог Алисия Галвин заявила, что вредными для здоровья также являются блюда в пластиковых емкостях, предназначенные для готовки в микроволновых печах.

А врач-диетолог Лиза Ричардс напомнила о том, что серьезный вред здоровью могут нанести картофельные чипсы, пишут журналисты Lenta.ru со ссылкой на иностранное издание.

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