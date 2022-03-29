Как нездоровое питание вредит окружающей среде

По словам специалистов, из-за употребления в пищу ультрапереработанных продуктов ухудшается состояние всей планеты. В частности, из-за этого съедобных растений становится всё меньше.

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По словам экспертов, вредная пища наносит экологический ущерб нашей планете. Это указано в комментарии, который опубликован в научном журнале BMJ Global Health.

В процессе производства ультрапереработанных продуктов (лапша быстрого приготовления, восстановленные мясные продукты, готовые блюда, печенье, кондитерские изделия и т.п.) соединяются пищевые вещества и различные «косметические» добавки (в особенности - красители, ароматизаторы, эмульгаторы). Подобные продукты сейчас покупает всё больше людей. Быстрее всего потребление такой пищи растёт в странах, где уровень дохода граждан ниже среднего или выше среднего.

Поскольку всё больше людей в мире питаются менее разнообразно и включают в рацион всё больше переработанной еды, то изменяется и разнообразие животных, растений и различных микроорганизмов, которые используются в сельском хозяйстве.

Специалисты в области питания из США, Бразилии, Австралии заявили, что сейчас видов растений постепенно становится меньше. Вообще человек может есть более 7 тысяч растений, однако в 2014 году было произведено менее 200 таких видов. Также продукты растениеводства на 66 процентов состояли из всего девяти культур.

На сегодняшний день более четырёх миллиардов человек во всём мире зависят лишь от трёх сельскохозяйственных культур: это пшеница, рис и кукуруза.

Кроме того, при производстве ультрапереработанных продуктов используется много земли, воды, электричества гербицидов и удобрений. В результате экология ухудшается из-за выбросов парниковых газов и накопления отходов.