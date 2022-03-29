Продукты, которые за короткое время добавят вам лишних кило

Чего лучше избегать в рационе, пока вы готовитесь к лету.

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Готовясь к лету, мы, как правило, корректируем рацион. Но все ли продукты в нашем якобы полезном списке действительно полезны для фигуры? Диетологи составили список самых популярных продуктов для здорового питания, которые могут очень быстро добавить вам лишних килограммов, что перед летним сезоном может стать большой проблемой.

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Питательные батончики

Многие до сих пор считают, что энергетические батончики действительно помогают похудеть. В реальности людям, которые не привыкли проводить большую часть времени в спортивном зале, не стоит увлекаться таким перекусом. Дело в том, что батончики содержат очень много калорий, которые необходимы для тех, кто активно занимается фитнесом или спортом. Съесть несколько штук и продолжить смотреть фильм или лечь спать — гарантия того, что через пару дней цифра на весах поползет вверх.

Красное жирное мясо

Добавлять красное мясо в рацион важно всем, особенно подросткам, находящимся в активной фазе роста. А вот людям, следящим за фигурой, с мясом стоит быть крайне осторожными. Красное мясо, как правило, употребляют люди, стремящиеся набрать мышечную массу, с чем данный продукт отлично помогает. Но при этом важно соблюдать режим тренировок, которые не позволят лишним калориям, полученным с жирным куском мяса, отложиться там, где вам бы очень не хотелось. Если тренировки не слишком активные, постарайтесь заменить красное мясо на птицу.

Картофель

Картофель чаще всего ограничивают в своем рационе все, кто стремится получить фигуру мечты. В крахмалистых овощах много быстрых углеводов, что для фигуры не слишком полезно. Еще больше проблем добавит увлечение жареным картофелем. Если вы не можете жить без этого овоща, но не хотите потерять достижения в фитнес-зале, отваривайте небольшое количество картофеля и употребляйте не чаще двух раз в неделю.

Некоторые виды фруктов и ягод