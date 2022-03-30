Из чего делают крабовые палочки

Салат с крабовыми палочками теперь можно приготовить из отечественного минтая. Из него наши рыбаки научились делать сырье для производства крабовых палочек - фарш сурими. Раньше этот фарш непонятного качества поступал из Китая.

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Фарш сурими - это чистый белок, который может стать основой здорового питания. Диетологи не раз говорили, что в сурими содержится с десяток полезных веществ - от железа до калия. В его состав также входят витамины Е, В9, В6, В5, В2, В1, РР, А и минеральные вещества, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. По его словам, при хорошей очистке фарш не имеет запаха, а добавление красителей и ароматизаторов позволяет сделать из него практически любой продукт: от конфет до крабовых палочек. Полный цикл производства сурими занимает 1,5 часа. Первое российское предприятие, наладившее серийное производство фарша сурими, начало работу в прошлом году на Шикотане.

Сурими - основной ингредиент крабовых палочек. И делать фарш изначально было принято из минтая, которого в Японии решили "замаскировать" по вкусу под краба. Эта практика прижилась. А вот попытки придать продукту вкус лосося не нашли отклика у потребителя, говорит зампред "Рыбного союза" Сергей Гудков.