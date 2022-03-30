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4 часа назад

Из чего делают крабовые палочки

Российская ГазетаРоссийская Газета

Салат с крабовыми палочками теперь можно приготовить из отечественного минтая. Из него наши рыбаки научились делать сырье для производства крабовых палочек - фарш сурими. Раньше этот фарш непонятного качества поступал из Китая.

Из чего делают крабовые палочки
Фото: pixabay.compixabay.com

Фарш сурими - это чистый белок, который может стать основой здорового питания. Диетологи не раз говорили, что в сурими содержится с десяток полезных веществ - от железа до калия. В его состав также входят витамины Е, В9, В6, В5, В2, В1, РР, А и минеральные вещества, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. По его словам, при хорошей очистке фарш не имеет запаха, а добавление красителей и ароматизаторов позволяет сделать из него практически любой продукт: от конфет до крабовых палочек. Полный цикл производства сурими занимает 1,5 часа. Первое российское предприятие, наладившее серийное производство фарша сурими, начало работу в прошлом году на Шикотане.

Сурими - основной ингредиент крабовых палочек. И делать фарш изначально было принято из минтая, которого в Японии решили "замаскировать" по вкусу под краба. Эта практика прижилась. А вот попытки придать продукту вкус лосося не нашли отклика у потребителя, говорит зампред "Рыбного союза" Сергей Гудков.

Качество крабовых палочек зависит от массовой доли белка. У разных производителей она колеблется от 5 до 8%. Чем больше в продукте сурими, тем больше белка, тем качественнее и дороже крабовые палочки. Остальные ингредиенты - это крахмал, яичный белок, соль, сахар, ароматизаторы. В менее качественном продукте используется мука. Если же в составе вы видите сою или горох, значит, производитель пытается повысить процент белка за счет растительных ингредиентов, поясняет Гудков. Некоторые изготовители добавляют небольшое количество натурального краба при изготовлении палочек, что позволяет им писать на упаковке "с использованием натурального краба". Но надо понимать, что за крабовый вкус и запах все же отвечают ароматизаторы.

Еда,Герман Зверев,Сергей Гудков,
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