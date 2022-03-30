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3 часа назад

Диетологи рассказали об опасности семечек

Мария Каткова

Диетологи рассказали о том, чем опасно злоупотребление семечками. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на диетологов Марию Макишу и Михаила Гинзбурга.

Макиша отметила, что семечки очень калорийны, поэтому ими запросто можно переесть. В 50 граммах семечек содержится около 400 калорий, что можно сравнить с основным приемом пищи.

"Наиболее опасно – это, конечно же, набор веса. Потому что за набором веса следует поломка всего энергетического обмена в организме, внутрисистемное воспаление и целый букет заболеваний"

Гинзбург также добавил, что семечки опасны для людей с гастритом и язвой, они могут вызвать обострение этих заболеваний. Врач посоветовал аккуратнее употреблять семечки людям с аллергией, так как может появиться множественная аллергия.

"Когда мы пережевываем семечки, образуются довольно острые краешки у того, что мы проглатываем. И эти краешки могут довольно здорово раздражать эрозии, то есть приводить к обострению гастрита и обострению язвенной болезни"

Ранее сообщалось, что медик предупредила об обострении болезней почек весной.

Еда,Видео,Михаил Гинзбург,
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