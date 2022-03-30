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59 минут назад

Шесть способствующих похудению рецептов омлетов

Lenta.ruLenta.ru

Диетологи назвали шесть самых полезных рецептов омлетов, которые способствуют похудению. Их слова приводит Eat This, Not That! (ETNT).

Шесть способствующих похудению рецептов омлетов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Диетолог Лорен Харрис-Пинкус посоветовала готовить омлет из одного целого яйца и двух яичных белков. По ее словам, это поможет сделать блюдо менее жирным и калорийным, но при этом сытным. Также она предложила рецепт омлета с зеленым перцем, помидорами и сыром чеддер, в котором содержится клетчатка, насыщенные жиры и нормальное количество калорий.

Еще один рецепт Харрис-Пинкус — омлет с халапеньо и помидором. Она объяснила, что этот перец настолько острый, что добавлять соль и другие специи в блюдо уже не понадобится.

Диетолог Джинджер Халтин рекомендовала свои рецепты. Первый: омлет с карамелизированным луком, который придаст насыщенный вкус и позволит отказаться от других, более жирных добавок. Также Халтин обратила внимание на омлет с копченым лососем, шпинатом, помидорами и оливками.

Специалист заключила, что в любой омлет можно добавить авокадо или сыр фета, чтобы сделать блюдо более сытным.

Еда,
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