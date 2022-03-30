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37 минут назад

Диетолог назвала четыре полезных свойства бананов

Lenta.ruLenta.ru

Врач-диетолог из США Джули Аптон назвала четыре главных свойства бананов, которые она считает самыми полезными для здоровья. Об этом сообщает Eat This, Not That! (ETNT).

Диетолог назвала четыре полезных свойства бананов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь Аптон обратила внимание на то, что бананы полны полезных веществ.

«Банан среднего размера содержит 110 килокалорий, 30 граммов углеводов и три грамма чистой клетчатки»,

— перечислила врач. Другим достоинством банана является то, что один фрукт содержит 25 процентов суточной нормы витамина B и 10 процентов нормы калия, витамина C и марганца.

Диетолог также напомнила, что в бананах нет жиров, и благодаря клетчатке и углеводам они очень сытные. Это весомое достоинство для людей, которые сидят на диете. Аптон сослалась на исследования коллег из Чикаго, которые установили, что даже запах этого фрукта может снизить чувство голода.

Калий, содержащийся в банане (примерно 400 миллиграммов), помогает стабилизировать артериальное давление и положительно влияет на работу сердца, а отсутствие во фрукте натрия делает этот эффект еще более заметным.

Аптон также уверена, что банан может улучшить настроение, благодаря витамину B, который является нейротрансмиттером «гормонов счастья» — серотонина и дофамина. Врач ссылается на исследование журнала Psychotherapy and Psychosomatics, которое напрямую связывает дефицит витамина B с рисками развития депрессивных состояний.

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