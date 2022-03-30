Дешевые рецепты: суп из томатной пасты на неделю

В рубрике "Дешевые рецепты" редакция «Рамблера» публикует рецепты домашних блюд, которые сможет повторить каждый. Мы будем готовить несколько блюд в неделю и покажем, как разнообразить домашнее меню и сохранить бюджет.

Это очень простой суп, который готовится из самых бюджетных овощей. При этом на вкусе это никак не отражается.

Для основы Сначала необходимо подготовить бульон. Для этого отварите курицу или ее части.

Морковь и одну луковицу сначала обуглите на сковороде, затем добавьте в кострюлю. Так, овощи дадут подкопченый привкус.

Хороший бульон лучше варить несколько часов, чтобы ингридиенты отдали свой вкус. Когда бульон будет готов, процедите его.

Куриное мясо необходимо измельчить, его мы добавим в суп после приготовления.

Нашинкуйте капусту — это будет основа нашего супа.

Также необходимо нарезать несколько картошин (для сытости) и петрушку (для красоты).

Для зажарки Чтобы приготовить зажарку, необходимо нарезать лук мелким кубиком, выдавить два зубчика чеснока, натереть морковь и порезать один томат.

Постепенно добавляйте овощи в сковороду. Сначала чеснок и лук, затем морковь и томат.

Вместе с томатом к зажарке необходимо добавить столовую ложку томатной пасты и половину стакана воды.

Не забудьте про специи — перец, паприка, лавровый лист и хмели-сунели. Необычный вкус добавят сухие семена укропа.

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Собираем суп

В бульон добавьте картофель, следом капусту. Когда овощи будут полуготовы, в бульон можно добавлять зажарку. Доведите суп до кипения и затем добавьте нарезанную петрушку. Дайте супу настояться и подавайте на стол.