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44 минуты назад

Дешевые рецепты: суп из томатной пасты на неделю

Даша Краснова

В рубрике "Дешевые рецепты" редакция «Рамблера» публикует рецепты домашних блюд, которые сможет повторить каждый. Мы будем готовить несколько блюд в неделю и покажем, как разнообразить домашнее меню и сохранить бюджет.

Дешевые рецепты: суп из томатной пасты на неделю
Фото: https://unsplash.com/https://unsplash.com/

Это очень простой суп, который готовится из самых бюджетных овощей. При этом на вкусе это никак не отражается.

Для основы

  • Сначала необходимо подготовить бульон. Для этого отварите курицу или ее части.
  • Морковь и одну луковицу сначала обуглите на сковороде, затем добавьте в кострюлю. Так, овощи дадут подкопченый привкус.
  • Хороший бульон лучше варить несколько часов, чтобы ингридиенты отдали свой вкус. Когда бульон будет готов, процедите его.
  • Куриное мясо необходимо измельчить, его мы добавим в суп после приготовления.
  • Нашинкуйте капусту — это будет основа нашего супа.
  • Также необходимо нарезать несколько картошин (для сытости) и петрушку (для красоты).

Для зажарки

  • Чтобы приготовить зажарку, необходимо нарезать лук мелким кубиком, выдавить два зубчика чеснока, натереть морковь и порезать один томат.
  • Постепенно добавляйте овощи в сковороду. Сначала чеснок и лук, затем морковь и томат.
  • Вместе с томатом к зажарке необходимо добавить столовую ложку томатной пасты и половину стакана воды.
  • Не забудьте про специи — перец, паприка, лавровый лист и хмели-сунели. Необычный вкус добавят сухие семена укропа.
личный архив

Собираем суп

В бульон добавьте картофель, следом капусту. Когда овощи будут полуготовы, в бульон можно добавлять зажарку. Доведите суп до кипения и затем добавьте нарезанную петрушку. Дайте супу настояться и подавайте на стол.

  • При подаче можно добавить к супу дольку лимона, сметану и соленья подавать по вкусу.
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