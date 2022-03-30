Дешевые рецепты: суп из томатной пасты на неделю

В рубрике "Дешевые рецепты" редакция «Рамблера» публикует рецепты домашних блюд, которые сможет повторить каждый. Мы будем готовить несколько блюд в неделю и покажем, как разнообразить домашнее меню и сохранить бюджет.
Это очень простой суп, который готовится из самых бюджетных овощей. При этом на вкусе это никак не отражается.
Для основы
- Сначала необходимо подготовить бульон. Для этого отварите курицу или ее части.
- Морковь и одну луковицу сначала обуглите на сковороде, затем добавьте в кострюлю. Так, овощи дадут подкопченый привкус.
- Хороший бульон лучше варить несколько часов, чтобы ингридиенты отдали свой вкус. Когда бульон будет готов, процедите его.
- Куриное мясо необходимо измельчить, его мы добавим в суп после приготовления.
- Нашинкуйте капусту — это будет основа нашего супа.
- Также необходимо нарезать несколько картошин (для сытости) и петрушку (для красоты).
Для зажарки
- Чтобы приготовить зажарку, необходимо нарезать лук мелким кубиком, выдавить два зубчика чеснока, натереть морковь и порезать один томат.
- Постепенно добавляйте овощи в сковороду. Сначала чеснок и лук, затем морковь и томат.
- Вместе с томатом к зажарке необходимо добавить столовую ложку томатной пасты и половину стакана воды.
- Не забудьте про специи — перец, паприка, лавровый лист и хмели-сунели. Необычный вкус добавят сухие семена укропа.
Собираем суп
В бульон добавьте картофель, следом капусту. Когда овощи будут полуготовы, в бульон можно добавлять зажарку. Доведите суп до кипения и затем добавьте нарезанную петрушку. Дайте супу настояться и подавайте на стол.
- При подаче можно добавить к супу дольку лимона, сметану и соленья подавать по вкусу.